Кузнецов с вероятностью 90% расторгнет контракт с «Металлургом»

В среду в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:4) хоккеист провел на площадке 5 минут, а концовку третьего периода досматривал, переодевшись в повседневную одежду.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Магнитки» Андрей Разин отказывался отвечать на вопросы о 33-летнем форварде.
Ранее Разин назвал Кузнецова алкоголиком. Евгений позже заявил, что спокойно отнесся к этим словам, потому что понял, что тренер имел в виду.
В этом регулярном чемпионате Кузнецов провел 8 матчей и набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+1».