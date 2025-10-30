«Торпедо» всухую обыграло «Ладу»

На 5-й минуте счет открыл Максим Летунов. На 49-й минуте Александр Яремчук забросил вторую шайбу в ворота гостей.
Голкипер «Торпедо» Денис Костин отразил 27 бросков по своим воротам и оформил шатаут.
«Торпедо» с 28 очками в 23 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 12 баллами после 21 игры находится на 10-й строчке Запада.
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
30.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Павел Десятков
Вратари
Денис Костин
Иван Бочаров
(00:00-05:49)
Иван Бочаров
(06:15-59:19)
1-й период
03:57
Командный штраф
04:46
Максим Летунов
(Егор Соколов, Алексей Кручинин)
06:15
Егор Виноградов
08:51
Павел Гоголев
2-й период
24:29
Егор Соколов
26:48
Алекс Коттон
34:25
Владислав Семин
36:31
Владислав Семин
3-й период
44:32
Егор Соколов
48:37
Александр Яремчук
(Василий Атанасов)
53:52
Богдан Конюшков
53:52
Андрей Чивилев
Статистика
Торпедо
Лада
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит