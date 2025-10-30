Ричмонд
Шатаут Подъяпольского помог «Динамо» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде обыграло череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дилан Сикьюра (3-я минута), Игорь Ожиганов (40) и Артем Швец-Роговой (44).

Вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский отразил 21 бросок, оформив второй в сезоне шатаут.

«Динамо» одержало третью победу кряду в КХЛ и, набрав 25 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где с 28 баллами продолжает лидировать прервавшая серию из восьми побед «Северсталь».

В следующем матче «Динамо» 1 ноября примет ЦСКА, а «Северсталь» в этот же день дома сыграет против «Шанхайских драконов».

В другом матче нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло тольяттинскую «Ладу» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Северсталь
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
30.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5302 зрителя
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Кудашов
Вратари
Александр Самойлов
Владислав Подъяпольский
1-й период
02:51
Дилан Сикьюра
2-й период
20:20
Джордан Уил
38:20
Томас Грегуар
38:53
Седрик Пакетт
39:43
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Кирилл Адамчук)
3-й период
43:02
Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев)
47:30
Седрик Пакетт
49:56
Седрик Пакетт
Статистика
Северсталь
Динамо М
Штрафное время
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит