Шатаут Подъяпольского помог «Динамо» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дилан Сикьюра (3-я минута), Игорь Ожиганов (40) и Артем Швец-Роговой (44).
Вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский отразил 21 бросок, оформив второй в сезоне шатаут.
«Динамо» одержало третью победу кряду в КХЛ и, набрав 25 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где с 28 баллами продолжает лидировать прервавшая серию из восьми побед «Северсталь».
В следующем матче «Динамо» 1 ноября примет ЦСКА, а «Северсталь» в этот же день дома сыграет против «Шанхайских драконов».
В другом матче нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло тольяттинскую «Ладу» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Андрей Козырев
Алексей Кудашов
Александр Самойлов
Владислав Подъяпольский
02:51
Дилан Сикьюра
20:20
Джордан Уил
38:20
Томас Грегуар
38:53
Седрик Пакетт
39:43
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Кирилл Адамчук)
43:02
Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев)
47:30
Седрик Пакетт
49:56
Седрик Пакетт
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит