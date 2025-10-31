«Северсталь» — первая в таблице «Запада». Неужели это новый претендент на чемпионство?

С приходом фактурных и силовых игроков команда обрела внутренний стержень. Подтверждение тому — серия летних спаррингов. В игре с «Сибирью» нападающий Руслан Абросимов сцепился с Алексеем Яковлевым, а вскоре во встрече против «Авангарда» защитник Камалов вызвал на силовое выяснение отношений капитана омской команды Шарипзянова. Подобное поведение раньше было нехарактерно для череповчан. В прежние годы о «Северстали» ходили разговоры, будто в команде существует негласный запрет на силовые приемы. Так это или нет, знают только сами игроки, не склонные раскрывать внутреннюю кухню. Но статистика прошлогоднего сезона говорит сама за себя: всего 357 силовых за 68 матчей — чуть больше пяти за игру, худший показатель в лиге.