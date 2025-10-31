«Северсталь» — первая в таблице «Запада». Неужели это новый претендент на чемпионство?

Козырев не отказался от своего стиля
Октябрь для «Северстали» получился весьма удачным и успешным. «Сталевары» в этом месяце провели 12 матчей, а уступили лишь в двух. При этом череповчанам удалось провести серию из восьми побед подряд, благодаря которой «Северсталь» возглавляет таблицу Западной конференции.
За десять октябрьских матчей команда Андрея Козырева уступила лишь дважды — на выезде ЦСКА с минимальной разницей 2:3 и дома московскому «Динамо» — 0:3.
После завершения прошлого сезона, в котором «Северсталь» второй год подряд остановилась в первом раунде плей-офф, Козырев признал, что допустил ошибки, и обещал их исправить. Позднее он отметил, что одной из главных проблем была недостаточная глубина состава.
Летом клуб провел активную работу на трансферном рынке. В Череповец пришли игроки, которые, на первый взгляд, не совсем соответствовали привычной системе Козырева. Среди них — защитники Камалов, Бокун, Ващенко и нападающий Веряев. Первые трое известны прежде всего надежной игрой в обороне и жесткостью, а не атакующими действиями. Эти трансферы породили предположения, что тренер собирается изменить стиль игры. Однако уже в летних матчах стало ясно: Козырев остался верен себе. «Северсталь» продолжила демонстрировать привычный яркий, комбинационный хоккей.
С приходом фактурных и силовых игроков команда обрела внутренний стержень. Подтверждение тому — серия летних спаррингов. В игре с «Сибирью» нападающий Руслан Абросимов сцепился с Алексеем Яковлевым, а вскоре во встрече против «Авангарда» защитник Камалов вызвал на силовое выяснение отношений капитана омской команды Шарипзянова. Подобное поведение раньше было нехарактерно для череповчан. В прежние годы о «Северстали» ходили разговоры, будто в команде существует негласный запрет на силовые приемы. Так это или нет, знают только сами игроки, не склонные раскрывать внутреннюю кухню. Но статистика прошлогоднего сезона говорит сама за себя: всего 357 силовых за 68 матчей — чуть больше пяти за игру, худший показатель в лиге.
Побеждают даже без лидеров
В этом сезоне длинная скамейка «Северстали» оказалась особенно кстати. К концу октября шесть игроков находятся в лазарете, причем среди них — ключевые: Пилипенко, Лишка, Танков и Грудинин. Тем не менее команда продолжает побеждать, а потери компенсируются за счет грамотной селекционной работы и глубины состава.
Так, второй бомбардир прошлого сезона Пилипенко (56 очков — 30+26 в 66 матчах) провел лишь пять игр в октябре, но при этом команда выдала впечатляющую серию побед.
Менеджмент череповчан быстро реагирует на любые кадровые трудности. В середине октября защитник Бокун был обменян в «Ладу» на нападающего Илью Рейнгардта. Форвард отлично вписался в систему Козырева, основанную на быстром и коротком пасе. За шесть матчей в составе «Северстали» он набрал 3 (1+2) очка, укрепив атакующую линию и обеспечив конкуренцию за места в составе.
Стали надежнее в обороне
За 21 игру регулярного чемпионата «Северсталь» входит в топ-3 команд КХЛ по количеству пропущенных шайб. Меньше пропускают только «Локомотив», минское «Динамо». В прошлом сезоне череповчане даже не входили в первые 15 — прогресс очевиден.
Причин несколько. Во-первых, новые защитники добавили команде жесткости и уверенности в своей зоне. Во-вторых, заметно снизилось количество рискованных решений при выходе из обороны. Да, опасные контратаки в формате «1 в 0» или «2 в 1» все еще случаются, но гораздо реже, чем прежде. И наконец, в-третьих, уверенная игра вратарей. За 21 матчей регулярки «Северсталь» уже трижды сыграла «на ноль» — почти столько же, сколько за весь прошлый сезон (5).
Первый номер команды Самойлов показывает стабильную игру, а его сменщик Скотников приятно удивляет. Да, у него пока лишь три матча, но статистика впечатляет: 92,9% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,03 против 88,6% и 3,19 у прежнего резервного вратаря Константина Шостака. Это ощутимый шаг вперед.
Проблема реализации большинства
Чтобы выйти на новый уровень, «Северстали» необходимо прибавить в игре в неравных составах. В дебютный сезон команда Козырева входила в число лучших по игре как в меньшинстве, так и в большинстве. Сейчас ситуация иная: при игре в меньшинстве череповчане занимают позиции середняков, а реализация лишнего откровенно буксует.
В меньшинстве «Северсталь» действует агрессивно и активно, вынуждая соперников играть точно и быстро. Кажется, что такая тактика должна приносить плоды, и, скорее всего, неудачи здесь связаны с элементом невезения. Но в большинстве причины проблем глубже.
На первый взгляд, в команде достаточно игроков с атакующим потенциалом — и среди защитников, и среди форвардов. При равных составах «Северсталь» часто доминирует, демонстрируя разнообразные комбинации, но при розыгрыше лишнего это преимущество куда-то исчезает. Возможно, сказываются слишком сложные схемы, требующие филигранного исполнения. Команда пробует нестандартные решения, аналогов которым нет в КХЛ, но пока безрезультатно.
Один из очевидных путей — упростить игру: чаще бросать, создавать трафик перед воротами и добивать шайбы. Однако, зная подход тренерского штаба Козырева, можно предположить, что на такую прагматичную перестройку он не пойдет.
Никита Нечаев