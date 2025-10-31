«Салават Юлаев» разгромил «Адмирал», нанеся сопернику 6-е поражение подряд в КХЛ

Хозяева забросили три шайбы в первом периоде и две в третьем. В составе победителей отличились Джек Родевальд, Александр Хохлачев, Артур Фаизов, Девин Броссо и Прохор Корбит. Для «Адмирала» это шестое поражение подряд.