«Салават Юлаев» разгромил «Адмирал», нанеся сопернику 6-е поражение подряд в КХЛ

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал «Адмирал» и победил (5:0).

Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Хозяева забросили три шайбы в первом периоде и две в третьем. В составе победителей отличились Джек Родевальд, Александр Хохлачев, Артур Фаизов, Девин Броссо и Прохор Корбит. Для «Адмирала» это шестое поражение подряд.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. На счету «Адмирала» 16 очков и 10-я позиция.

Салават Юлаев
5:0
3:0, 0:0, 2:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
31.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8519 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Леонид Тамбиев
Вратари
Семен Вязовой
Адам Хуска
1-й период
06:33
Либор Шулак
08:19
Джек Родуолд
(Девин Броссо, Александр Жаровский)
10:12
Георгий Солянников
11:26
Александр Хохлачев
(Александр Жаровский, Джек Родуолд)
15:43
Артур Фаизов
(Максим Кузнецов)
2-й период
20:15
Девин Броссо
20:15
Девин Броссо
20:15
Александр Дарьин
22:08
Кайл Олсон
23:00
Аркадий Шестаков
25:14
Ярослав Цулыгин
3-й период
50:18
Девин Броссо
(Джек Родуолд, Уайет Калынюк)
52:14
Григорий Панин
52:14
Павел Шэн
59:04
Прохор Корбит
(Артем Горшков)
Статистика
Салават Юлаев
Адмирал
Штрафное время
11
12
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит