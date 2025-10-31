9 шайбами обернулся матч «Барыса» с «Трактором» в КХЛ

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Джошуа Ливо (1-я минута), Александр Рыков (9-я), Джордан Гросс (17-я), Василий Глотов (23-я), Владимир Жарков (49-я) и Ярослав Федосеев (52-я). У проигравших шайбы забросили Майкл Веккьоне (27-я), Джейк Масси (41-я) и Тайс Томпсон (57-я).
Благодаря этому успеху «Трактор» набрал 25 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» находится на седьмой строчке, имея в активе 19 очков.
Следующую игру «Барыс» проведёт на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 ноября, а «Трактор» днем ранее примет дома новосибирскую «Сибирь».
Бенуа Гру
Михаил Кравец
Крис Дригер
Андрей Шутов
(00:00-22:53)
Адам Шил
(c 22:53)
00:17
Джош Ливо
(Семен Дер-Аргучинцев, Михаил Григоренко)
03:38
Мэйсон Морелли
08:47
Александр Рыков
(Алексей Рыкманов, Руслан Агламзянов)
14:11
Дмитрий Бреус
14:57
Тайс Томпсон
16:12
Джордан Гросс
(Михаил Григоренко, Джош Ливо)
17:24
Руслан Агламзянов
19:39
Сергей Телегин
22:24
Джош Ливо
22:53
Василий Глотов
26:47
Михаил Горюнов-Рольгизер
26:52
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Семен Симонов)
29:40
Вячеслав Колесников
40:31
Джейк Мэсси
(Семен Симонов, Райлли Уолш)
43:56
Мэйсон Морелли
48:22
Владимир Жарков
(Джордан Гросс, Василий Глотов)
51:34
Ярослав Федосеев
(Егор Коршков, Михаил Горюнов-Рольгизер)
56:55
Тайс Томпсон
(Адиль Бекетаев, Дмитрий Бреус)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит