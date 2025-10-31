Тренер «Барыса» объяснил причины поражения от «Трактора» в КХЛ

Астанчане проиграли в Челябинске со счётом 3:6.
— К сожалению, на протяжении всей поездки мы неудачно играем первый период. Соперник заслужил эту победу. Быстрее, умнее, мобильнее. Второй и третий период мы боролись, бились, выкладывались. Сложно вернуться в игру против такой сильной команды. Но игра состоит из трёх периодов. Нужно играть 60 минут. Поэтому были светлые пятна. Но этого маловато для того, чтобы побеждать «Трактор», — приводит слова тренера Шайба.kz.
— Почему в выездных матчах у вас девять поражений? Это комплекс чужого поля?
— Да, на выезде мы не выиграли ни одной игры. Опять же, некоторые игры были проиграны или в овертайме, или по буллитам. Большинство игр, кроме сегодняшней, проиграны в одну шайбу. Команда строится, работаем. Лучше играем дома. Пока не научились играть на выезде.
После этой победы «Трактор» с 25 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» располагается на седьмой строчке, имея в активе 19 очков.
Следующую игру астанчане проведут на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 ноября.
Бенуа Гру
Михаил Кравец
Крис Дригер
Андрей Шутов
(00:00-22:53)
Адам Шил
(c 22:53)
00:17
Джош Ливо
(Семен Дер-Аргучинцев, Михаил Григоренко)
03:38
Мэйсон Морелли
08:47
Александр Рыков
(Алексей Рыкманов, Руслан Агламзянов)
14:11
Дмитрий Бреус
14:57
Тайс Томпсон
16:12
Джордан Гросс
(Михаил Григоренко, Джош Ливо)
17:24
Руслан Агламзянов
19:39
Сергей Телегин
22:24
Джош Ливо
22:53
Василий Глотов
26:47
Михаил Горюнов-Рольгизер
26:52
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Семен Симонов)
29:40
Вячеслав Колесников
40:31
Джейк Мэсси
(Семен Симонов, Райлли Уолш)
43:56
Мэйсон Морелли
48:22
Владимир Жарков
(Джордан Гросс, Василий Глотов)
51:34
Ярослав Федосеев
(Егор Коршков, Михаил Горюнов-Рольгизер)
56:55
Тайс Томпсон
(Адиль Бекетаев, Дмитрий Бреус)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит