Чемпион КХЛ «Локомотив» третий раз в сезоне обыграл СКА

В составе хозяев отличились Павел Красковский (14-я минута), Георгий Иванов (15) и Даниил Мисюль (22). У гостей шайбы забросили Данила Галенюк (7) и Марат Хайруллин (18).
Ранее в этом сезоне «Локомотив» дважды обыграл СКА (4:2, 3:1).
«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 30 очков в 21 матче и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками в 20 встречах расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Локомотив» 2 ноября в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», подопечные Игоря Ларионова 4 ноября примут московское «Динамо».
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
- «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0;
- «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 6:3;
- «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 7:1.
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
31.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7926 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Вратари
Даниил Исаев
Сергей Иванов
1-й период
06:15
Данила Галенюк
(Матвей Короткий, Маркус Филлипс)
08:46
Александр Полунин
13:42
Павел Красковский
(Даниил Мисюль, Никита Кирьянов)
14:09
Георгий Иванов
(Мартин Гернат, Александр Радулов)
17:17
Марат Хайруллин
(Игорь Ларионов, Андрей Педан)
2-й период
21:00
Даниил Мисюль
(Егор Сурин)
22:15
Рихард Паник
27:53
Артур Каюмов
28:40
Александр Полунин
31:18
Андрей Локтионов
3-й период
53:54
Андрей Педан
Статистика
Локомотив
СКА
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
