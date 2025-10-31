Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
01.11
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.90
П2
4.01
Хоккей. НХЛ
01.11
Анахайм
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.42
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
7
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Барыс
3
П1
X
П2

Чемпион КХЛ «Локомотив» третий раз в сезоне обыграл СКА

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Соцсети

В составе хозяев отличились Павел Красковский (14-я минута), Георгий Иванов (15) и Даниил Мисюль (22). У гостей шайбы забросили Данила Галенюк (7) и Марат Хайруллин (18).

Ранее в этом сезоне «Локомотив» дважды обыграл СКА (4:2, 3:1).

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 30 очков в 21 матче и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками в 20 встречах расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 2 ноября в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», подопечные Игоря Ларионова 4 ноября примут московское «Динамо».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0;
  • «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 6:3;
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 7:1.

Локомотив
3:2
2:2, 1:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
31.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7926 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Вратари
Даниил Исаев
Сергей Иванов
1-й период
06:15
Данила Галенюк
(Матвей Короткий, Маркус Филлипс)
08:46
Александр Полунин
13:42
Павел Красковский
(Даниил Мисюль, Никита Кирьянов)
14:09
Георгий Иванов
(Мартин Гернат, Александр Радулов)
17:17
Марат Хайруллин
(Игорь Ларионов, Андрей Педан)
2-й период
21:00
Даниил Мисюль
(Егор Сурин)
22:15
Рихард Паник
27:53
Артур Каюмов
28:40
Александр Полунин
31:18
Андрей Локтионов
3-й период
53:54
Андрей Педан
Статистика
Локомотив
СКА
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит