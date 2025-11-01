«Салават Юлаев» подписал контракт с вратарем Коноваловым

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым.
Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца сезона. В прошлом сезоне Коновалов выступал в составе владивостокского «Адмирала», куда в 2024 году перешел из московского «Динамо» в результате обмена.
Коновалов является одним из пяти вратарей в истории лиги, которому удалось отметиться заброшенной шайбой, а также вторым, кому удалось сделать это прямым броском. В январе 2023 года он забросил шайбу в ворота нижегородского «Торпедо».
До «Динамо» голкипер выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив». Всего на его счету 239 матчей в КХЛ, 109 побед, 22 шатаута и 5 очков (1+4).