КХЛ назвала лучших игроков октября

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самойлов, защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер, нападающий омского «Авангарда» Константин Окулов и форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признаны лучшими игроками октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Самойлов стал лучшим вратарем месяца во второй раз в карьере. Он одержал с командой семь побед в десяти матчах. Всего по его воротам было нанесено 232 броска, из которых он отразил 91,38% при коэффициенте надежности 1,99 и двух шатаутах. Также на его счету максимальная сухая серия октября — 134 минуты и 55 секунд.
Миллер стал лучшим защитником месяца впервые в карьере. Американец набрал 12 очков (3 гола + 9 передач) в 11 матчах месяца. Он не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+9». В матче с новосибирской «Сибирью» (4:1) стал автором победной шайбы. Также на его счету пять силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и пять перехватов.
Также впервые в карьере лучшим нападающим признан Окулов. Форвард набрал 15 баллов (5+10) в 11 матчах октября при показателе полезности «+2». В играх с «Адмиралом» (6:1) и «Автомобилистом» (3:2, в овертайме) Окулов стал автором победных шайб. На его счету два силовых приема, восемь блокированных бросков, три отбора шайбы и четыре перехвата.
18-летний Жаровский впервые в карьере признан лучшим новичком месяца. На его счету 12 очков (4+8) в 12 матчах. На его счету также два силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и десять перехватов.