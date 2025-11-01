КХЛ назвала лучших игроков октября

Самойлов стал лучшим вратарем месяца во второй раз в карьере. Он одержал с командой семь побед в десяти матчах. Всего по его воротам было нанесено 232 броска, из которых он отразил 91,38% при коэффициенте надежности 1,99 и двух шатаутах. Также на его счету максимальная сухая серия октября — 134 минуты и 55 секунд.