Михайлов стал главным тренером «Сочи»

Михайлов, ранее работавший в штабе старшим тренером, сменил в должности Владимира Крикунова, который возглавил команду 2 августа. Под руководством Крикунова сочинский клуб провел в КХЛ 18 матчей, 14 из которых проиграл. Специалист переведен на должность тренера-консультанта «Сочи», он продолжит работу в клубе и будет помогать штабу.