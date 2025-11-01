Михайлов стал главным тренером «Сочи»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Дмитрий Михайлов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.
Михайлов, ранее работавший в штабе старшим тренером, сменил в должности Владимира Крикунова, который возглавил команду 2 августа. Под руководством Крикунова сочинский клуб провел в КХЛ 18 матчей, 14 из которых проиграл. Специалист переведен на должность тренера-консультанта «Сочи», он продолжит работу в клубе и будет помогать штабу.
В июле «Сочи» расторг контракт с главным тренером команды Вячеславом Козловым, назначенного в июне и не проведшего с командой ни одного матча.
Михайлов ранее работал в системе петербургского СКА, а также был тренером в системе сборных России. В течение трех лет Михайлов сотрудничал с образовательным центром «Сириус», принимал участие в Кубке Сириуса с юношеской сборной России до 16 лет.
До прихода в «Сочи» Крикунов возглавлял петербургское «Динамо», которое он покинул в 2024 году. В последние годы тренер также работал в рижском и московском «Динамо», екатеринбургском «Автомобилисте», нижнекамском «Нефтехимике», сборных Белоруссии и Казахстана.