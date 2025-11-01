«Барыс» подписал контракт с экс-форвардом «Нью-Джерси» и «Филадельфии»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфии Флайерз» Максвелл Уиллман стал игроком астанинского «Барыса», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Одностороннее соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до 31 мая 2026 года.
Его последней командой была «Ютика Кометс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В прошлом сезоне Уиллман провел в составе клуба 69 матчей и набрал 30 очков (10 шайб + 20 результативных передач).
Уиллман был выбран на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 121-м номером командой «Баффало Сейбрз». Также он выступал на протяжении карьеры в составе «Нью-Джерси» и «Филадельфии». Всего в его активе 38 матчей и 10 очков (7+3) в НХЛ.