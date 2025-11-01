«Барыс» подписал контракт с экс-форвардом «Нью-Джерси» и «Филадельфии»

Уиллман был выбран на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 121-м номером командой «Баффало Сейбрз». Также он выступал на протяжении карьеры в составе «Нью-Джерси» и «Филадельфии». Всего в его активе 38 матчей и 10 очков (7+3) в НХЛ.