22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.71
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
22:30
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.40
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
5.05
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.31
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.42
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.51
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.41
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.34
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
02.11
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
02.11
Сиэтл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.34
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
02.11
Эдмонтон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

«Авангард» продлил серию домашних побед над «Нефтехимиком» в КХЛ

«Авангард» в 11-й раз подряд обыграл «Нефтехимик» на своем льду.

Источник: ХК "Авангард"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» на своем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Константин Окулов (5-я минута) и Игорь Мартынов (23). У «Нефтехимика» отличился Данил Юртайкин (36).

«Авангард» в 11-й раз подряд обыграл дома «Нефтехимик». Последний раз омский клуб проигрывал «волкам» на своем льду в декабре 2017 года.

«Авангард» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. «Нефтехимик» (23 очка) располагается на шестой строчке.

В следующем матче «Авангард» 5 ноября на выезде сыграет против хабаровского «Амура», «Нефтехимик» двумя днями ранее в гостях встретится с астанинским «Барысом».

Авангард
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
1.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(00:00-57:44)
Филипп Долганов
(57:57-58:39)
Филипп Долганов
(c 59:27)
1-й период
03:16
Илья Пастухов
04:05
Константин Окулов
(Максим Лажуа, Николай Прохоркин)
04:21
Александр Волков
09:14
Дмитрий Рашевский
14:12
Константин Окулов
2-й период
22:15
Игорь Мартынов
24:49
Марсель Ибрагимов
26:29
Максим Лажуа
30:32
Михаил Котляревский
33:54
Семен Чистяков
35:33
Данил Юртайкин
(Владислав Барулин)
3-й период
54:24
Константин Окулов
57:01
Константин Окулов
57:01
6659
59:27
Никита Хлыстов
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
18
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит