«Авангард» продлил серию домашних побед над «Нефтехимиком» в КХЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» на своем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Константин Окулов (5-я минута) и Игорь Мартынов (23). У «Нефтехимика» отличился Данил Юртайкин (36).
«Авангард» в 11-й раз подряд обыграл дома «Нефтехимик». Последний раз омский клуб проигрывал «волкам» на своем льду в декабре 2017 года.
«Авангард» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. «Нефтехимик» (23 очка) располагается на шестой строчке.
В следующем матче «Авангард» 5 ноября на выезде сыграет против хабаровского «Амура», «Нефтехимик» двумя днями ранее в гостях встретится с астанинским «Барысом».
Ги Буше
Игорь Гришин
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(00:00-57:44)
Филипп Долганов
(57:57-58:39)
Филипп Долганов
(c 59:27)
03:16
Илья Пастухов
04:05
Константин Окулов
(Максим Лажуа, Николай Прохоркин)
04:21
Александр Волков
09:14
Дмитрий Рашевский
14:12
Константин Окулов
22:15
Игорь Мартынов
24:49
Марсель Ибрагимов
26:29
Максим Лажуа
30:32
Михаил Котляревский
33:54
Семен Чистяков
35:33
Данил Юртайкин
(Владислав Барулин)
54:24
Константин Окулов
57:01
Константин Окулов
57:01
6659
59:27
Никита Хлыстов
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит