«Авангард» продлил серию домашних побед над «Нефтехимиком» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Константин Окулов (5-я минута) и Игорь Мартынов (23). У «Нефтехимика» отличился Данил Юртайкин (36).