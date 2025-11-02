Из претендента на Кубок Стэнли — в команду-аутсайдер КХЛ. Невероятное падение бывшего вратаря «Вашингтона»

«Сочи» дважды взорвал инфополе 1 ноября. Отставка Владимира Крикунова — неизбежное событие: рано или поздно опытного тренера убрали бы из штаба. То, что это случилось после двух месяцев чемпионата, не вызвало удивления. Чего не скажешь о подписании нового вратаря. К беспросветному аутсайдеру «Запада» присоединился Илья Самсонов. Экс-голкипер «Вегаса» заключил двухлетний контракт с черноморцами и заработает за этот срок, по данным «СЭ», 68 миллионов рублей — 28 до конца нынешнего сезона и 40 в следующем.
Предварительно «Сочи» выменяло права на вратаря у «Металлурга», отпустившего его в скрытую аренду. Еще несколько недель назад Самсонов гостил в родном Магнитогорске и тренировался на местных аренах. Появились разговоры, что вратарь вернется в команду, но этого не случилось. В «Металлурге» попросту нет места для Самсонова — ни в заявке, ни в платежке. Тандем Набоков — Смолин хоть и не выглядит сверхуверенно на старте чемпионата, продолжать сезон с ним — единственное верное решение. Не только в игровом смысле, но и в человеческом.
Самсонов едет перезапускать карьеру на Черноморское побережье. «Сочи», очевидно, не лучший вариант для этого. Но возможность выбора Илья лишил себя сам, откладывая подписание контракта до ноября, когда команды уже укомплектованы. Есть вопросы к работе североамериканского агента вратаря. В межсезонье в НХЛ вернулся Иван Просветов — его подписал «Калгари». Нашел клуб даже Александр Георгиев, отыгравший последний сезон значительно слабее Самсонова. Потенциал Ильи куда выше — проблема в том, что он не раскрыл его и наполовину.
Играй Самсонов на максимуме возможностей, он стал бы безальтернативным стартером команды НХЛ и давно бы подписал длинный контракт на огромную сумму. Однако проблемы с трудовой этикой мешали построить стабильную карьеру. Когда в Илье разочаровался «Вашингтон», он провел два сезона за «Торонто» и испортил отношения с руководством, доведя дело до арбитража по новому контракту. Не оставили вратаря и в «Вегасе» — закрывать пустоту после ухода Самсонова пришлось Картером Хартом, чье возвращение в НХЛ после секс-скандала вызвало массу недовольства в СМИ.
Теперь вернуться в лучшую лигу планеты Илье будет проблематично. Нынешний «Сочи» не спасет даже праймовый Андрей Василевский — настолько печально положение команды. Самсонову стоит приготовиться к жесткому стресс-тесту: каждый матч по его воротам будут наносить уйму бросков. Держать привлекательную статистику в аутсайдере крайне сложно. А смотреть клубы НХЛ будут прежде всего на нее. Из плюсов — отсутствие давления за результат и позиция в старте. Даже с восстановившимся Павлом Хомченко Самсонов будет основным.
Илья идет на серьезный риск, отправляясь на перезагрузку в «Сочи». Подниматься со дна, куда очень легко свалиться с такой командой, невероятно трудно. Потенциал и талант вратаря велики, но этого недостаточно — тем более в таком специфическом клубе. Самсонов едет в КХЛ без практики в последние месяцы. Главное — как можно быстрее войти в сезон, обрести спокойствие и уверенность. Только так в «Сочи» можно не сломаться и продолжать любить хоккей.