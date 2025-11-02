Из претендента на Кубок Стэнли — в команду-аутсайдер КХЛ. Невероятное падение бывшего вратаря «Вашингтона»

Предварительно «Сочи» выменяло права на вратаря у «Металлурга», отпустившего его в скрытую аренду. Еще несколько недель назад Самсонов гостил в родном Магнитогорске и тренировался на местных аренах. Появились разговоры, что вратарь вернется в команду, но этого не случилось. В «Металлурге» попросту нет места для Самсонова — ни в заявке, ни в платежке. Тандем Набоков — Смолин хоть и не выглядит сверхуверенно на старте чемпионата, продолжать сезон с ним — единственное верное решение. Не только в игровом смысле, но и в человеческом.