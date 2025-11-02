Ричмонд
«Амур» обыграл «Адмирал» в дальневосточном дерби КХЛ

«Амур» со счетом 3:2 обыграл «Адмирал» в матче КХЛ.

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Хабаровске, закончилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). У победителей отличились Ярослав Лихачев (5-я минута), Матвей Заседа (23) и Илья Талалуев (57). Авторами голов гостей стали Даниил Гутик (15) и Егор Петухов (40).

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк пропустил матч из-за острой вирусной инфекции. Его обязанности исполнял Александр Андриевский.

«Амур» впервые с 2023 года обыграл «Адмирал» в Хабаровске, до этого команда терпела поражения от владивостокцев в четырех домашних матчах подряд.

«Амур» прервал пятиматчевую серию поражений и с 19 очками идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, где потерпевший седьмое поражение «Адмирал» (16 очков) располагается на десятой позиции.

В следующем матче хабаровчане 5 ноября примут омский «Авангард», а владивостокская команда в тот же день на своем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Амур
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
2.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Леонид Тамбиев
Вратари
Максим Дорожко
Дмитрий Шугаев
(00:00-58:51)
Дмитрий Шугаев
(59:03-59:09)
1-й период
00:27
Евгений Свечников
04:01
Ярослав Лихачев
(Кирилл Петьков, Игнат Коротких)
12:41
Егор Воронков
14:02
Даниил Гутик
(Семен Кошелев, Егор Петухов)
14:57
Дмитро Тимашов
2-й период
22:36
Матвей Заседа
(Виктор Балдаев, Кирилл Слепец)
24:47
Павел Шэн
30:51
Либор Шулак
38:04
Ярослав Дыбленко
39:33
Егор Петухов
(Даниил Гутик, Георгий Солянников)
3-й период
48:53
Кирилл Ураков
54:15
Кайл Олсон
56:05
Илья Талалуев
(Олег Ли, Никита Евсеев)
Статистика
Амур
Адмирал
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит