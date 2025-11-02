«Лада» живет прошлым. Шансов на спасение сезона, похоже, уже нет

Возможности у «Лады» в это межсезонье стали существенно больше, но на результатах это пока никак не сказывается. Скорее даже наоборот, стало хуже. Конечно, в первую очередь проблема — в проваленной селекции. Яркий пример — канадский защитник Мак Холлоуэлл, которого забрали из «Локомотива», после того как от него отказались в Ярославле. Игрок с зарплатой в 60 миллионов рублей в год набрал 4 (0+4) очка в 17 матчах при показателе полезности «-13», и от него хотел избавиться еще Гомоляко.