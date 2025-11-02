«Лада» живет прошлым. Шансов на спасение сезона, похоже, уже нет

Начало сезона у «Лады» совсем не задалось, и первым под раздачу попал главный тренер Борис Миронов. Руководство учредителя клуба, компании «Полипласт» и в АКМ было известно тем, что не терпит долго неудач и быстро решает кадровые вопросы. Логично, что и в «Ладе» управленческие решения будут в таком же стиле. Постепенно начали менять тренерский штаб и хоккеистов, но дела по-прежнему не очень — тольяттинцы уже на 8 очков отстают от первой восьмерки.
В итоге не удержался на своем посту и генеральный менеджер Сергей Гомоляко, допустивший массу ошибок при комплектовании состава. Его заменил Ильдар Мухаметов, и в «Ладе» началась череда подписаний опытных хоккеистов. Атаку усилили Никита Сетдиков, Антон Бурдасов и выменянный из «Сибири» Павел Гоголев, а оборону — подписанный на просмотровый контракт Ефим Гуркин. В ближайшее время должны заключить соглашения Томаш Юрчо и Тайлер Граовац, а незадолго до прихода Мухаметова состав «Лады» пополнили Сергей Шумаков и Георгий Белоусов.
Все новички тольяттинцев, за исключением Гоголева, уже достигли 30-летнего рубежа — видимо, в «Ладе» рассчитывают на то, что опытные хоккеисты помогут команде выбраться из кризиса. Вот только лучшие годы этих игроков давно позади. Нынешний подбор хоккеистов «Лады» лет пять назад вполне мог бы биться не просто за выход в плей-офф, а как минимум за второй раунд. Но сейчас те же Бурдасов и Шумаков явно едут с ярмарки.
Главный тренер тольяттинцев Павел Десятков неплохо поработал в прошлом сезоне в «Витязе» — пожалуй, главные надежды на исправление ситуации могут быть связаны с его работой. Десятков может ставить симпатичный хоккей, но в «Ладе» ему явно мешает недостаток креативных нападающих. В том же «Витязе» у него были Дмитрий Бучельников, Дерек Барак, Александр Дарьин, в «Ладе» же можно выделить, пожалуй, лишь нестареющего Дмитрия Кугрышева. Впрочем, это и неудивительно — состав подбирали под Бориса Миронова, который ставит более оборонительный хоккей.
Возможности у «Лады» в это межсезонье стали существенно больше, но на результатах это пока никак не сказывается. Скорее даже наоборот, стало хуже. Конечно, в первую очередь проблема — в проваленной селекции. Яркий пример — канадский защитник Мак Холлоуэлл, которого забрали из «Локомотива», после того как от него отказались в Ярославле. Игрок с зарплатой в 60 миллионов рублей в год набрал 4 (0+4) очка в 17 матчах при показателе полезности «-13», и от него хотел избавиться еще Гомоляко.
Оборона — вообще отдельная беда «Лады». Егор Ганабин, Кирилл Жуков, Олег Попов, Максим Белоусов — до нынешнего сезона о них вообще ничего не доводилось слышать. Тренерам тольяттинцев же приходилось ставить игроков такого уровня в состав — других-то не было.
Возможно, новички-ветераны и помогут команде на короткой дистанции, но в «Ладе» пора задуматься о том, каким они хотят видеть клуб в будущем. Мощная финансовая поддержка — это хорошо, но ей нужно правильно распорядиться. Создать красивую обертку в соцсетях, заполнить трибуны, сделать праздник для города. Ну и начать побеждать. А вот с этим как раз большие проблемы.