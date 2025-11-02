Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.70
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.80
П2
1.34
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
2
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
6.10
П2
11.75
Хоккей. НХЛ
23:30
Юта
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.42
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03.11
Айлендерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.52
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
03.11
Филадельфия
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.41
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2

«Лада» живет прошлым. Шансов на спасение сезона, похоже, уже нет

Подписания тольяттинцами опытных ветеранов вряд ли помогут наладить игру.

Источник: РИА "Новости"

Начало сезона у «Лады» совсем не задалось, и первым под раздачу попал главный тренер Борис Миронов. Руководство учредителя клуба, компании «Полипласт» и в АКМ было известно тем, что не терпит долго неудач и быстро решает кадровые вопросы. Логично, что и в «Ладе» управленческие решения будут в таком же стиле. Постепенно начали менять тренерский штаб и хоккеистов, но дела по-прежнему не очень — тольяттинцы уже на 8 очков отстают от первой восьмерки.

В итоге не удержался на своем посту и генеральный менеджер Сергей Гомоляко, допустивший массу ошибок при комплектовании состава. Его заменил Ильдар Мухаметов, и в «Ладе» началась череда подписаний опытных хоккеистов. Атаку усилили Никита Сетдиков, Антон Бурдасов и выменянный из «Сибири» Павел Гоголев, а оборону — подписанный на просмотровый контракт Ефим Гуркин. В ближайшее время должны заключить соглашения Томаш Юрчо и Тайлер Граовац, а незадолго до прихода Мухаметова состав «Лады» пополнили Сергей Шумаков и Георгий Белоусов.

Все новички тольяттинцев, за исключением Гоголева, уже достигли 30-летнего рубежа — видимо, в «Ладе» рассчитывают на то, что опытные хоккеисты помогут команде выбраться из кризиса. Вот только лучшие годы этих игроков давно позади. Нынешний подбор хоккеистов «Лады» лет пять назад вполне мог бы биться не просто за выход в плей-офф, а как минимум за второй раунд. Но сейчас те же Бурдасов и Шумаков явно едут с ярмарки.

Главный тренер тольяттинцев Павел Десятков неплохо поработал в прошлом сезоне в «Витязе» — пожалуй, главные надежды на исправление ситуации могут быть связаны с его работой. Десятков может ставить симпатичный хоккей, но в «Ладе» ему явно мешает недостаток креативных нападающих. В том же «Витязе» у него были Дмитрий Бучельников, Дерек Барак, Александр Дарьин, в «Ладе» же можно выделить, пожалуй, лишь нестареющего Дмитрия Кугрышева. Впрочем, это и неудивительно — состав подбирали под Бориса Миронова, который ставит более оборонительный хоккей.

Возможности у «Лады» в это межсезонье стали существенно больше, но на результатах это пока никак не сказывается. Скорее даже наоборот, стало хуже. Конечно, в первую очередь проблема — в проваленной селекции. Яркий пример — канадский защитник Мак Холлоуэлл, которого забрали из «Локомотива», после того как от него отказались в Ярославле. Игрок с зарплатой в 60 миллионов рублей в год набрал 4 (0+4) очка в 17 матчах при показателе полезности «-13», и от него хотел избавиться еще Гомоляко.

Оборона — вообще отдельная беда «Лады». Егор Ганабин, Кирилл Жуков, Олег Попов, Максим Белоусов — до нынешнего сезона о них вообще ничего не доводилось слышать. Тренерам тольяттинцев же приходилось ставить игроков такого уровня в состав — других-то не было.

Возможно, новички-ветераны и помогут команде на короткой дистанции, но в «Ладе» пора задуматься о том, каким они хотят видеть клуб в будущем. Мощная финансовая поддержка — это хорошо, но ей нужно правильно распорядиться. Создать красивую обертку в соцсетях, заполнить трибуны, сделать праздник для города. Ну и начать побеждать. А вот с этим как раз большие проблемы.