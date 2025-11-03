Очередной топ-трансфер «Авангарда». В Россию вернулся форвард, которого заставляли драться в НХЛ

Свой лучший результат в Северной Америке Костин показал, выступая за «Эдмонтон». Тогда большую часть времени он выходил на лед в тройке с Райаном Нюджентом-Хопкинсом. Кстати, тот год для первого номера драфта-2011 тоже стал лучшим в карьере. Но продолжения у этого союза не случилось: тем же летом Костина с истекающим контрактом обменяли в «Детройт». Местный журналист The Athletic Даниэль Нюджент-Боуман писал, что «Эдмонтон» хотел оставить российского форварда, но «его агенты поставили “Ойлерз” в безвыходное положение, потребовав больше денег, чем клуб мог позволить».