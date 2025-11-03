Очередной топ-трансфер «Авангарда». В Россию вернулся форвард, которого заставляли драться в НХЛ

История с возвращением Клима Костина в КХЛ невероятно похожа на путь Майкла Маклауда. Игрок до последнего ждал шанса в НХЛ и согласился перейти в «Авангард» в разгар регулярного чемпионата. Но есть и нюансы, которые два этих примера серьезно отличают.
Почему Костин не остался в НХЛ?
У Костина не было никаких ограничений. Если Маклауд смог сыграть бы в НХЛ только с первого декабря, а клуб, подписавший его, наверняка столкнулся бы с критикой в соцсетях, то россиянин имел возможность проявить себя за любую команду.
Свой лучший результат в Северной Америке Костин показал, выступая за «Эдмонтон». Тогда большую часть времени он выходил на лед в тройке с Райаном Нюджентом-Хопкинсом. Кстати, тот год для первого номера драфта-2011 тоже стал лучшим в карьере. Но продолжения у этого союза не случилось: тем же летом Костина с истекающим контрактом обменяли в «Детройт». Местный журналист The Athletic Даниэль Нюджент-Боуман писал, что «Эдмонтон» хотел оставить российского форварда, но «его агенты поставили “Ойлерз” в безвыходное положение, потребовав больше денег, чем клуб мог позволить».
В «Детройте» же у Костина совсем не пошло. Форварда практически сразу задвинули в нижние звенья и ждали от него силовой игры. В 33 матчах за «Ред Уингз» россиянин смог набрать только 4 (3+1) очка. Сам Костин был «шокирован» своим новым амплуа.
«Рассчитывал на другую роль, контракт подписывал с надеждой играть, но после приезда четко дали понять: твоя задача — драки. Для меня это стало шоком. Пространства для маневра не оставили», — говорил он в интервью «СЭ».
Потом последовал обмен в «Сан-Хосе» и довольно успешный отрезок с 10 (5+5) результативными действиями в 19 матчах. Но после увольнения главного тренера Дэвида Куинна вновь пришли проблемы: лишь один гол в последнем сезоне и закономерный выход на рынок свободных агентов.
Сам же Костин потом рассказывал, что не рассматривал пробные контракты, которые обычно дают игрокам на время тренировочного лагеря. А одностороннего соглашения в НХЛ так и не дождался.
Выбрал «Авангард»
Еще совсем недавно Костин даже не думал о переезде в Россию.
«Исключено ли возвращение в КХЛ? На данном этапе карьеры — да. Хочется еще три-четыре года поиграть на самом высоком уровне», — говорил игрок в сентябрьском интервью «СЭ».
Но за два месяца многое поменялось. Вариантов для продолжения карьеры в НХЛ форвард так и не нашел, а параллельно дважды поменял агента. В итоге Костин принял решение продолжить карьеру в «Авангарде».
Второе отличие от истории Маклауда — контракт россиянина действует лишь до конца сезона. Вероятно, летом Клим вновь попробует вернуться в НХЛ, заручившись рекомендациями от тренера «ястребов» Ги Буше.
«Авангард» же заманивал игрока еще с лета. Первое предложение омского клуба Костин в том же интервью называл «шикарным». Но время шло, а платежка омского клуба сокращалась. По данным «СЭ», стороны в итоге сошлись на зарплате в 25 миллионов рублей до конца сезона.