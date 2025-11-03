Ричмонд
«Барыс» решил судьбу казахстанского форварда

«Барыс» объявил о прекращении сотрудничества с Владимиром Волковым. Контракт с казахстанским нападающим расторгнут по соглашению сторон, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

В межсезонье с ним был подписан просмотровой контракт, а позднее полноценный. В нынешнем сезоне КХЛ он провёл 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

В разное время Волков играл за кокшетауский «Арлан», петропавловский «Кулагер», «Темиртау», карагандинские «Сарыарку» и «Беркут», а также «Алматы».

Ранее «Барыс» объявил о расторжении контракта с форвардом Иваном Николишиным, но при этом подписал американского хоккеиста с опытом выступлений в НХЛ. Сегодня, 3 ноября, новичок может сыграть за астанчан в домашнем матче с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало матча — в 19:30 по времени Астаны.

Далее астанчан ждёт домашняя серия матчей против уфимского «Салавата Юлаева» (5 ноября), екатеринбургского «Автомобилиста» (7 ноября) и магнитогорского «Металлурга» (9 ноября).