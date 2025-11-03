«Барыс» решил судьбу казахстанского форварда

Ранее «Барыс» объявил о расторжении контракта с форвардом Иваном Николишиным, но при этом подписал американского хоккеиста с опытом выступлений в НХЛ. Сегодня, 3 ноября, новичок может сыграть за астанчан в домашнем матче с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало матча — в 19:30 по времени Астаны.