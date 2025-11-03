Ричмонд
В КХЛ назвали лучших игроков недели

Костина, Ожиганова и Радулова признали лучшими игроками восьмой недели в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вратарь нижегородского «Торпедо» Денис Костин, защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов и нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов признаны лучшими игроками восьмой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.

Вместе с 30-летним Костиным «Торпедо» одержало две сухие победы в двух матчах минувшей недели. В матчах с «Ладой» (2:0) и «Автомобилистом» (2:0) он суммарно отразил 51 бросок.

Ожиганов в трех матчах набрал 4 очка (1 гол + 3 передачи) с общим показателем полезности «+7». Также в его активе один силовой прием и пять заблокированных бросков. 33-летний россиянин признан лучшим защитником в пятый раз в карьере.

Радулов совершил 5 результативных действий (2+3) в трех играх с показателем полезности «+6». Также в его активе четыре силовых приема, один заблокированный бросок и три перехвата. Он признан лучшим форвардом в девятый раз в карьере и по этому показателю в 39 лет сравнялся с Данисом Зариповым, уступая теперь только Сергею Мозякину (12).

Лучшим новичком впервые в карьере признан 17-летний защитник челябинского «Трактора» Ярослав Федосеев, забросивший одну шайбу в трех матчах недели при общем показателе полезности «+4». Федосеев дебютировал в КХЛ на прошлой неделе и проводил на льду в среднем за игру 16 минут и 26 секунд. За это время он записал в свой актив три силовых приема, а также заблокировал два броска и совершил один отбор шайбы.