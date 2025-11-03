В КХЛ назвали лучших игроков недели

Радулов совершил 5 результативных действий (2+3) в трех играх с показателем полезности «+6». Также в его активе четыре силовых приема, один заблокированный бросок и три перехвата. Он признан лучшим форвардом в девятый раз в карьере и по этому показателю в 39 лет сравнялся с Данисом Зариповым, уступая теперь только Сергею Мозякину (12).