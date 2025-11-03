Разин — о Кузнецове: «Конфликта никакого нет. Сейчас он в очень плохой физической форме»

29 октября Кузнецов провел на льду 5 минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ. После игры Кузнецов и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отказались отвечать на вопросы о причинах этого решения.
«Во-первых, сразу хочу сказать, что конфликта никакого нет. Есть рабочие моменты. Понятно, что некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет. Начинаются какие-то спекуляции. Вплоть до того, что один ********* написал, что я сказал: “Или я, или Кузнецов”. Это вообще глупость, я никогда такого не скажу. Я всегда с уважением отношусь к хоккеистам.
Моя задача — достать максимум любыми способами. Это бывает иногда жестко, жестоко, но моя задача — достать из него максимум. С Кузнецовым в Казани были рабочие моменты. Единственное могу сказать, что я его не выгонял. Просто из уважения, чтобы ему не сидеть в третьем периоде, он переоделся. Все, точка. Никакого конфликта не было.
Евгений Кузнецов на данный момент очень слаб в функциональном состоянии. Если, например, взять Макдэвида — человек, в котором 100 процентов от идеального хоккеиста. Евгений Кузнецов — в лучшие годы 95 процентов от Макдэвида. Сейчас Кузнецов способен играть, может быть, на 80 процентов. Когда ты ждешь от него вот эти 80 процентов, а получаешь примерно 50, это тяжело для тренера. Лучше когда ты ждешь 40 процентов, а получаешь 50, тогда вот этому хоккеисту дорога.
Сейчас Кузнецов в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, проигранных единоборств. Да, он обладает хорошим катанием, показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость оставляет желать лучшего. Поэтому в таких матчах с “Авангардом” или “Ак Барсом” он выпадает. Чтобы его собрать хотя бы на 75 процентов, мы его оставляем здесь — он будет работать с тренером по катанию, тренером по физподготовке. Плюс лететь очень долго, надо спать в самолете, а Женя — шутник и балагур. Чтобы ребята поспали подольше, мы его оставляем здесь», — сказал Разин на пресс-конференции.
Андрей Разин
Жерар Галлан
Илья Набоков
Патрик Рибар
(00:00-20:00)
Андрей Тихомиров
(c 20:00)
00:48
Никита Попугаев
05:43
Егор Чезганов
07:21
Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Робин Пресс)
07:21
Руслан Исхаков
07:21
Владислав Валенцов
08:18
Гейдж Куинни
09:43
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
13:10
Никита Михайлис
(Алексей Маклюков, Руслан Исхаков)
16:05
Дмитрий Силантьев
(Илья Набоков, Владимир Ткачев)
17:02
Никита Михайлис
18:02
Остин Вагнер
22:03
Кевин Лабанк
29:32
Егор Яковлев
50:57
Роман Канцеров
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
52:46
Артем Минулин
53:31
Егор Коробкин
(Егор Яковлев)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
