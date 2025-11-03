«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Андрей Белозеров (26, 28 и 52-я минуты), также шайбы забросили Никита Хоружев (24) и Иван Николишин (48). У «Барыса» отличились Кирилл Панюков (27) и Динмухамед Кайыржан (34).