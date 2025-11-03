«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» выиграл у астанинского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Андрей Белозеров (26, 28 и 52-я минуты), также шайбы забросили Никита Хоружев (24) и Иван Николишин (48). У «Барыса» отличились Кирилл Панюков (27) и Динмухамед Кайыржан (34).
«Нефтехимик», набрав 25 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Барыс» с 19 баллами располагается на восьмой позиции. Команда из Астаны проиграла в четвертом матче КХЛ подряд.
В следующем матче «Нефтехимик» 5 ноября сыграет в гостях с челябинским «Трактором», в этот же день «Барыс» примет уфимский «Салават Юлаев».
Михаил Кравец
Игорь Гришин
Адам Шил
Филипп Долганов
10:16
Иан Маккошен
23:35
Никита Хоружев
(Герман Точилкин)
24:23
Адиль Бекетаев
25:26
Андрей Белозеров
(Максим Федотов, Данил Юртайкин)
26:12
Кирилл Панюков
(Ансар Шайхмедденов, Алихан Асетов)
27:13
Андрей Белозеров
(Данил Юртайкин)
33:01
Динмухамед Кайыржан
(Кирилл Савицкий)
38:48
Артем Сериков
45:57
Дмитрий Бреус
47:52
Иван Николишин
(Булат Шафигуллин, Никита Хоружев)
50:52
Кирилл Панюков
51:57
Андрей Белозеров
(Максим Федотов, Данил Юртайкин)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
