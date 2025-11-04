Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.50
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.70
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2

«Барыс» понёс потерю перед домашним матчем КХЛ

32-летний канадский защитник «Барыса» Тайлер Уотерспун получил серьёзную травму и выбыл из строя на продолжительный период, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба Казахстана.

Источник: ХК "Барыс"

Инцидент произошёл в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского «Трактора» (3:6). Уотерспун повредил коленный сустав — травма оказалась настолько серьёзной, что потребует хирургического вмешательства и длительного восстановления.

Хоккеист присоединился к «Барысу» в конце сентября, перейдя из фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» — «Лаваль Рокет». В нынешнем сезоне КХЛ канадец провёл за астанинскую команду девять матчей, не отметившись результативными действиями.

Уже завтра, 5 ноября, подопечные Михаила Кравца проведут домашний матч против уфинского «Салавата Юлаева».

После 23 игр астанинский клуб с 18-ю очками занимает восьмое место в КХЛ.