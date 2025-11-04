«Барыс» понёс потерю перед домашним матчем КХЛ

Инцидент произошёл в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского «Трактора» (3:6). Уотерспун повредил коленный сустав — травма оказалась настолько серьёзной, что потребует хирургического вмешательства и длительного восстановления.
Хоккеист присоединился к «Барысу» в конце сентября, перейдя из фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» — «Лаваль Рокет». В нынешнем сезоне КХЛ канадец провёл за астанинскую команду девять матчей, не отметившись результативными действиями.
Уже завтра, 5 ноября, подопечные Михаила Кравца проведут домашний матч против уфинского «Салавата Юлаева».
После 23 игр астанинский клуб с 18-ю очками занимает восьмое место в КХЛ.