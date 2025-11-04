Ричмонд
Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд

Московское «Динамо» на выезде победило СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Источник: ХК СКА

Голы бело-голубых в этой игре забили Никита Гусев и Артем Швец-Роговой. Автором единственной заброшенной шайбы питерцев стал Джозеф Бландизи, который отличился в большинстве.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 29 очками поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 баллами остается на девятой позиции.

Следующий матч московская команда проведет 6 ноября дома против «Лады», питерские армейцы в этот же день примут «Шанхай Дрэгонс».

СКА
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
4.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12088 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Кудашов
Вратари
Сергей Иванов
Максим Моторыгин
(00:00-56:48)
Максим Моторыгин
(57:09-59:47)
1-й период
00:00
Кирилл Адамчук
03:04
Сергей Плотников
06:56
Никита Гусев
(Джордан Уил)
14:37
Маркус Филлипс
18:30
Дилан Сикьюра
2-й период
26:44
Даниил Пыленков
27:40
Джозеф Бландизи
(Андрей Локтионов, Рокко Гримальди)
30:17
Игорь Ларионов
3-й период
56:11
Артем Швец-Роговой
(Максим Джиошвили, Сергей Артемьев)
57:09
Игорь Ларионов
Статистика
СКА
Динамо М
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит