«Спартак» победил «Сочи» в матче КХЛ

Встреча в Сочи завершилась в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу забросил Никита Коростелев (62).
Вратарь «Спартака» Артем Загидулин отразил 29 бросков и оформил 11-й шатаут в карьере в КХЛ. Вернувшийся из Северной Америки голкипер Илья Самсонов в своем втором матче за «Сочи» отразил 32 броска из 33.
Матч между «Сочи» и «Спартаком» стал 1000-м для арбитра Алексея Белова в КХЛ. Он стал вторым в лиге по данному показателю после Константина Оленина (1031), который является руководителем департамента судейства.
Команды второй раз за два дня сыграли в Сочи, 2 ноября хозяева победили со счетом 5:2.
«Спартак», набрав 27 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи» с 13 баллами располагается на последней, 11-й позиции. В следующем матче «Спартак» 6 ноября сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», «Сочи» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
Дмитрий Михайлов
Алексей Жамнов
Илья Самсонов
(00:00-61:49)
Артем Загидулин
(00:00-61:49)
04:50
Данил Мокрушев
10:14
Никита Ефремов
18:06
Федор Аврамов
30:37
Джоуи Кин
36:07
Денис Венгрыжановский
40:25
Николай Поляков
40:25
Андрей Миронов
55:17
Михаил Мальцев
61:49
Никита Коростелев
(Даниэль Усманов, Даниил Орлов)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит