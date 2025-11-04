Ричмонд
«Спартак» победил «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Сочи завершилась в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу забросил Никита Коростелев (62).

Вратарь «Спартака» Артем Загидулин отразил 29 бросков и оформил 11-й шатаут в карьере в КХЛ. Вернувшийся из Северной Америки голкипер Илья Самсонов в своем втором матче за «Сочи» отразил 32 броска из 33.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» стал 1000-м для арбитра Алексея Белова в КХЛ. Он стал вторым в лиге по данному показателю после Константина Оленина (1031), который является руководителем департамента судейства.

Команды второй раз за два дня сыграли в Сочи, 2 ноября хозяева победили со счетом 5:2.

«Спартак», набрав 27 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи» с 13 баллами располагается на последней, 11-й позиции. В следующем матче «Спартак» 6 ноября сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», «Сочи» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».

Сочи
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
4.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 5475 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Алексей Жамнов
Вратари
Илья Самсонов
(00:00-61:49)
Артем Загидулин
(00:00-61:49)
1-й период
04:50
Данил Мокрушев
10:14
Никита Ефремов
18:06
Федор Аврамов
2-й период
30:37
Джоуи Кин
36:07
Денис Венгрыжановский
3-й период
40:25
Николай Поляков
40:25
Андрей Миронов
55:17
Михаил Мальцев
Овертайм
61:49
Никита Коростелев
(Даниэль Усманов, Даниил Орлов)
Статистика
Сочи
Спартак
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит