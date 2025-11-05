Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
1
:
Салават Юлаев
2
Все коэффициенты
П1
112.00
X
8.00
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
06.11
Торонто
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06.11
Вашингтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.49
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
06.11
Калгари
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.36
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.11
Ванкувер
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.61
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
06.11
Сиэтл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.59
П2
3.18
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
3
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
X
П2

ЦСКА отказался от канадского голкипера из НХЛ после 14 матчей

Спенсер Мартин перешел в российский клуб этим летом, но играл неудачно и одержал только пять побед.

Источник: ТАСС

Канадский вратарь ЦСКА Спенсер Мартин помещен в список отказов КХЛ. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

30-летний Мартин перешел в ЦСКА в июле, подписав двухлетний контракт. В сезоне 2025/26 он провел 14 матчей, в которых одержал пять побед, дважды сыграв «на ноль» и отразив 90,5% бросков.

На счету канадского вратаря 66 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетc» и «Каролина Харрикейнз». В составе юниорской сборной Канады Мартин выигрывал золото чемпионата мира 2013 года.

ЦСКА в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 22 очка в 22 матчах.