Две шайбы выбили «Барыс» из зоны плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 1:2, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Первый период прошёл в равной борьбе, однако за считанные секунды до перерыва гости открыли счёт — отличился нападающий Девин Броссо (19:24).

Во втором игровом отрезке уфимцы удвоили преимущество — шайбу забросил форвард Александр Жаровский (09:04).

Хозяева смогли отыграть один гол лишь в третьем периоде: Динмухамед Кайыржан (12:40) реализовал свой момент и сократил отставание до минимума, но спасти матч «Барысу» не удалось.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» набрал 20 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, сместив «Барыс» (19 очков) на девятую позицию.

Следующий матч команда Михаила Кравца проведёт 7 ноября в Астане против екатеринбургского «Автомобилиста».

Барыс
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
5.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5418 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Виктор Козлов
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-58:33)
Семен Вязовой
1-й период
03:01
Командный штраф
08:08
Алихан Асетов
19:24
Девин Броссо
(Евгений Кулик, Уайет Калынюк)
2-й период
22:05
Динмухамед Кайыржан
29:04
Александр Жаровский
(Артем Горшков, Егор Сучков)
39:41
Самат Данияр
3-й период
44:14
Дин Стюарт
52:40
Динмухамед Кайыржан
(Тайс Томпсон)
Статистика
Барыс
Салават Юлаев
Штрафное время
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит