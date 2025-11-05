Две шайбы выбили «Барыс» из зоны плей-офф КХЛ

Первый период прошёл в равной борьбе, однако за считанные секунды до перерыва гости открыли счёт — отличился нападающий Девин Броссо (19:24).
Во втором игровом отрезке уфимцы удвоили преимущество — шайбу забросил форвард Александр Жаровский (09:04).
Хозяева смогли отыграть один гол лишь в третьем периоде: Динмухамед Кайыржан (12:40) реализовал свой момент и сократил отставание до минимума, но спасти матч «Барысу» не удалось.
Благодаря этой победе «Салават Юлаев» набрал 20 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, сместив «Барыс» (19 очков) на девятую позицию.
Следующий матч команда Михаила Кравца проведёт 7 ноября в Астане против екатеринбургского «Автомобилиста».
Михаил Кравец
Виктор Козлов
Андрей Шутов
(00:00-58:33)
Семен Вязовой
03:01
Командный штраф
08:08
Алихан Асетов
19:24
Девин Броссо
(Евгений Кулик, Уайет Калынюк)
22:05
Динмухамед Кайыржан
29:04
Александр Жаровский
(Артем Горшков, Егор Сучков)
39:41
Самат Данияр
44:14
Дин Стюарт
52:40
Динмухамед Кайыржан
(Тайс Томпсон)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит