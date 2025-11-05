Кравец пригрозил хоккеистам «Барыса» после «вылета» из зоны плей-офф КХЛ

— «Сейчас придётся выносить штраф, хотя я очень это не люблю и не одобряю. Я считаю, что люди должны сами понимать, что они, в первую очередь, вредят своим товарищам, с которыми они договорились быть в одной лодке или быть на одной странице. Я надеюсь, что и сама команда примет определенные действия для того, чтобы убрать эти удаления», — заявил Кравец.