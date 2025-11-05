Кравец пригрозил хоккеистам «Барыса» после «вылета» из зоны плей-офф КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«В очередной раз мы сами себя загоняем в плохую ситуацию. Опять нормальное начало, разные атаки, но вновь даём команде соперника играть в большинстве, даём преимущество, опять нелепые удаления, хотя был разговор по ним. Видимо, придётся действовать по-другому с теми, кто удаляется», — цитирует слова Кравца на пресс-конференции Shaiba.kz.
— «Не хватило нападающих, того, чтобы держали шайбу и выигрывали борьбу. Уфа хотела выиграть больше. Мы только в третьем периоде проявили характер, перестали ныть, что нас роняют, отнимают клюшки и держат нас. Только в третьем периоде стали делать свою работу через “не могу”. К сожалению, этого оказалось мало. Я сказал в раздевалке: верю, что, пройдя эти поражения, мы придём к победам. Нужно продолжать работать и менять внутреннюю голову свою и находить правильные решения», — добавил тренер.
— Что вы имели в виду, когда сказали, что с удаляющимися надо действовать по-другому?
— «Сейчас придётся выносить штраф, хотя я очень это не люблю и не одобряю. Я считаю, что люди должны сами понимать, что они, в первую очередь, вредят своим товарищам, с которыми они договорились быть в одной лодке или быть на одной странице. Я надеюсь, что и сама команда примет определенные действия для того, чтобы убрать эти удаления», — заявил Кравец.
Эта победа позволила «Салавату Юлаеву» набрать 20 очков и подняться на восьмое место в Восточной конференции, вытеснив «Барыс» (19 очков) из зоны плей-офф на девятую строчку.
Следующий матч команда Михаила Кравца проведёт 7 ноября в Астане против екатеринбургского «Автомобилиста».