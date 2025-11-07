Московское «Динамо» обыграло «Ладу» в КХЛ, пропустив первым на 10-й секунде

Основное время завершилось вничью — 3:3. В составе хозяев по шайбе забросили Дилан Сикура, Джордан Уил и Даниил Пыленков. У гостей отличились Райли Савчук, Иван Романов и Андрей Чивилев, причем Савчук забил самый быстрый гол в истории клуба — на 10-й секунде.