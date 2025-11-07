Московское «Динамо» обыграло «Ладу» в КХЛ, пропустив первым на 10-й секунде

Основное время завершилось вничью — 3:3. В составе хозяев по шайбе забросили Дилан Сикура, Джордан Уил и Даниил Пыленков. У гостей отличились Райли Савчук, Иван Романов и Андрей Чивилев, причем Савчук забил самый быстрый гол в истории клуба — на 10-й секунде.
Единственный буллит в серии реализовал Никита Гусев.
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6144 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Павел Десятков
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-22:34)
Иван Бочаров
(00:00-65:00)
Владислав Подъяпольский
(23:05-39:57)
Владислав Подъяпольский
(40:00-58:36)
Владислав Подъяпольский
(59:46-65:00)
1-й период
00:10
Райли Савчук
(Георгий Белоусов, Владислав Семин)
01:46
Игорь Ожиганов
01:46
Данила Дяденькин
12:13
Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Райли Савчук)
14:35
Владислав Семин
16:55
Дилан Сикьюра
(Артем Сергеев, Максим Комтуа)
2-й период
23:05
Иван Бочаров
25:03
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
25:17
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев, Иван Романов)
28:57
Максим Комтуа
28:57
Максим Мамин
28:57
Кирилл Жуков
28:57
Кирилл Жуков
34:24
Магомед Шараканов
39:57
Ефим Гуркин
3-й период
55:34
Ефим Гуркин
59:46
Даниил Пыленков
(Максим Комтуа, Игорь Ожиганов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
Динамо М
Лада
Штрафное время
8
17
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
