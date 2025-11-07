Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.35
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Московское «Динамо» обыграло «Ладу» в КХЛ, пропустив первым на 10-й секунде

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» на своем льду обыграло «Ладу» в серии буллитов (1:0).

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Основное время завершилось вничью — 3:3. В составе хозяев по шайбе забросили Дилан Сикура, Джордан Уил и Даниил Пыленков. У гостей отличились Райли Савчук, Иван Романов и Андрей Чивилев, причем Савчук забил самый быстрый гол в истории клуба — на 10-й секунде.

Единственный буллит в серии реализовал Никита Гусев.

Динамо М
4:3
1:2, 1:1, 1:0, 0:0
Б
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6144 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Павел Десятков
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-22:34)
Иван Бочаров
(00:00-65:00)
Владислав Подъяпольский
(23:05-39:57)
Владислав Подъяпольский
(40:00-58:36)
Владислав Подъяпольский
(59:46-65:00)
1-й период
00:10
Райли Савчук
(Георгий Белоусов, Владислав Семин)
01:46
Игорь Ожиганов
01:46
Данила Дяденькин
12:13
Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Райли Савчук)
14:35
Владислав Семин
16:55
Дилан Сикьюра
(Артем Сергеев, Максим Комтуа)
2-й период
23:05
Иван Бочаров
25:03
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
25:17
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев, Иван Романов)
28:57
Максим Комтуа
28:57
Максим Мамин
28:57
Кирилл Жуков
28:57
Кирилл Жуков
34:24
Магомед Шараканов
39:57
Ефим Гуркин
3-й период
55:34
Ефим Гуркин
59:46
Даниил Пыленков
(Максим Комтуа, Игорь Ожиганов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
Динамо М
Лада
Штрафное время
8
17
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит