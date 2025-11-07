Ричмонд
Три очка Мерфи принесли СКА победу над «Шанхайскими драконами» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча на домашней арене СКА завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В составе армейцев дубль оформил Тревор Мерфи (22-я, 61-я минуты), также отличился Матвей Поляков (40). У «Драконов» шайбы забросили Кевин Лабанк (3) и Владимир Кузнецов (19).

Мерфи также отметился в матче результативной передачей. Канадский защитник забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ — на третьей секунде. Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года Павлом Бойченко в матче «Витязь» — «Барыс» (6-я секунда).

СКА с 22 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» (26) идут седьмыми.

В следующем матче СКА сыграет с московским «Динамо» в гостях 8 ноября. В этот же день «Шанхайские драконы» примут череповецкую «Северсталь».

Результаты других матчей:

  • «Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1);
  • ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2);
  • «Динамо» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

СКА
3:2
0:2, 2:0, 0:0
ОТ
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11394 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Жерар Галлан
Вратари
Егор Заврагин
(00:00-60:03)
Патрик Рибар
(00:00-40:00)
Андрей Тихомиров
(40:00-60:03)
1-й период
01:24
Тревор Мерфи
02:26
Кевин Лабанк
(Адам Кленденинг, Гейдж Куинни)
08:02
Грэг Маккэг
08:54
Патрик Рибар
10:38
Игорь Ларионов
15:14
Сергей Плотников
18:12
Владимир Кузнецов
(Грэг Маккэг)
19:03
Адам Кленденинг
2-й период
21:18
Тревор Мерфи
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
21:48
Трой Джозефс
27:48
Никита Недопекин
34:44
Трой Джозефс
35:50
Рокко Гримальди
39:33
Матвей Поляков
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
3-й период
45:44
Андрей Педан
45:44
Бен Харпур
50:01
Бреннан Менелл
50:20
Борна Рендулич
58:46
Владимир Кузнецов
Овертайм
60:03
Тревор Мерфи
(Рокко Гримальди, Михаил Воробьев)
Статистика
СКА
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
14
16
Игра в большинстве
7
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит