Три очка Мерфи принесли СКА победу над «Шанхайскими драконами» в матче КХЛ

Мерфи также отметился в матче результативной передачей. Канадский защитник забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ — на третьей секунде. Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года Павлом Бойченко в матче «Витязь» — «Барыс» (6-я секунда).