«Северсталь» на выезде в овертайме обыграла «Сочи»

В составе хозяев в основное время дважды забил Данил Аймурзин, по одному голу у Ильи Рейнгардта и Давида Думбадзе. У гостей отличились Ноэль Хефенмайер, Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Жан-Кристоф Боден.