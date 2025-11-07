Ричмонд
«Северсталь» на выезде в овертайме обыграла «Сочи»

«Северсталь» на выезде в овертайме обыграла «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

Источник: ХК «Северсталь»

В составе хозяев в основное время дважды забил Данил Аймурзин, по одному голу у Ильи Рейнгардта и Давида Думбадзе. У гостей отличились Ноэль Хефенмайер, Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Жан-Кристоф Боден.

Форвард череповчан Михаил Ильин забросил решающую шайбу в овертайме.

Сочинцы с 14 очками остались на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 30 очками идет на четвертом месте.

Следующий матч «Сочи» проведет на выезде 10 ноября против минского «Динамо». «Северсталь» 8 ноября сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».

Сочи
4:5
1:2, 2:1, 1:1
ОТ
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 3985 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Андрей Козырев
Вратари
Илья Самсонов
(00:00-60:55)
Александр Самойлов
(00:00-42:35)
Александр Самойлов
(43:11-57:22)
Александр Самойлов
(58:14-60:55)
1-й период
08:43
Данил Мокрушев
09:33
Илья Рейнгардт
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
09:58
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Артем Щучинов)
15:46
Кэмерон Ли
19:18
Ноэль Хофенмайер
(Артур Тянулин)
2-й период
22:33
Макар Фомин
24:03
Даниил Сероух
(Кэмерон Ли, Уильям Биттен)
35:38
Денис Венгрыжановский
(Данил Мокрушев, Николай Поляков)
38:25
Данил Аймурзин
(Никита Камалов, Михаил Ильин)
3-й период
41:28
Жан-Кристоф Боден
(Уильям Биттен, Даниил Сероух)
43:11
Данил Мокрушев
50:26
Антон Малышев
58:14
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин, Макар Фомин)
Овертайм
60:55
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
Статистика
Сочи
Северсталь
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит