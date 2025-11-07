«Нонсенс, вопиющий случай». Болельщика «Шанхая» не пускали на арену СКА из-за джерси с иероглифами

Болельщика «Шанхай Дрэгонс» почти час не пускали на матч КХЛ со СКА — развернули на входе из-за надписей с иероглифами на официальном джерси китайского клуба. Как же так?
Что случилось
На рукавах домашних свитеров «Шанхай Дрэгонс» на китайском написано название клуба. Об этом с начала сезона знают, наверное, все фанаты лиги, к тому же КХЛ согласовала этот элемент формы еще до старта чемпионата.
Однако стюард «Ледового» не пустил болельщика «драконов» на арену, сославшись на регламент КХЛ, согласно которому необходим заверенный перевод китайской надписи.
Скандальное видео быстро разлетелось по соцсетям. Под постами СКА сразу появились негативные комментарии: «Пустите болельщиков Шанхая, это какой-то лютый развод».
«Это мой первый и последний матч в “Ледовом”»
Автор видео болельщик «Шанхай Дрэгонс» Максим (попросил не указывать фамилию. — Прим. «СЭ») рассказал нам об инциденте. Его пустили в «Ледовый» только спустя 50 минут — долго ждали, пока «Шанхай» отправит в СКА официальное письмо с переводом надписей на рукавах.
— Какая была первая реакция на эту ситуацию? Почему решили снимать этот эпизод?
— Честно говоря, был шокирован. Я пришел поддержать любимую команду в клубной атрибутике, а меня разворачивают, говорят, что запрещены иероглифы. Пишу в сообщество «Шанхай Дрэгонс», там попросили снять на видео происходящее. Отправил им в комментарии — оттуда видео и разлетелось.
— Правда ли, что вас не пускали на стадион практически час?
— Именно так. В 18.03 возникла ситуация. В 19.05 мы были в подтрибунном помещении, где сотрудники службы безопасности ждали ответа от КХЛ. Нам так сказали.
— Эта история бьет по репутации тех, кто принимал такое решение?
— Ну, случай действительно вопиющий. Мне непонятно, почему решение принималось так долго, притом что мне не дали возможности подождать в тепле около рамок, а выставили на улицу и сказали ждать ответа.
— Сталкивались ли вы с этим на других аренах? Отталкивает ли такая ситуация от посещения матчей в «Ледовом»?
— Не сталкивался, конечно, это просто нонсенс. Ходил на игры минского «Динамо», «Барыса», но никогда такого не было. Честно говоря, в этом сезоне это был первый матч в «Ледовом», на который я пришел. Он явно будет последним.
А что в регламенте?
В статье 11 технического регламента КХЛ действительно есть пункт, на который ссылался стюард:
- Средства поддержки, содержащие слова и выражения на языках республик Российской Федерации, государственных языках стран, клубы которых принимают участие в чемпионате, должны иметь заверенный клубом перевод.
- Средства поддержки, содержащие слова и выражения на языках, которые не указаны в предыдущем пункте, должны иметь нотариально заверенный перевод.
Подобные меры приняты во избежание конфликтных ситуаций из-за надписей на баннерах. Но временами строгость этих правил оборачивается откровенным абсурдом. Так, недавно болельщицу «Трактора» не пустили на арену в Екатеринбурге с плакатом на английском языке, который был посвящен Джордану Гроссу. На нем было написано: «With Jordan Gross on away game the win is never far away» («С Джорданом Гроссом на выезде победа всегда рядом». — Прим. «СЭ»).
В любом случае с официальной атрибутикой клуба такое происходит впервые. По одной из версий фанатов, это месть СКА за акцию «С детства за “драконов”, в рамках которой можно было бесплатно обменять любую атрибутику петербургского клуба на шарф “Шанхая”.
Матч в «Ледовом» завершился победой СКА со счетом 3:2. Гости бодро стартовали и забили две безответные шайбы в первом периоде, однако затем упустили преимущество. Трех периодов не хватило для выявления победителя, а исход овертайма решил защитник армейцев Тревор Мерфи. Чтобы завершить матч, ему понадобилось всего три секунды — это самая быстрая шайба в овертайме в истории КХЛ.
В таблице Западной конференции «Шанхай Дрэгонс» занимает седьмую строчку. СКА после победы поднялся на восьмое место.
Максим Слекишин