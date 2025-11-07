Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
5.70
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.80
П2
4.52
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
2
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.89
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
0
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.63
П2
1.35
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
1
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.69
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
3
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
1.92
X
5.10
П2
6.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Квартальнов — о победе минского «Динамо»: «В первом периоде Казань хорошо смотрелась, а у нас — дисциплина»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» в матче КХЛ.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

"Думаю, была интересная игра, третий период — огонь. В первом периоде Казань хорошо смотрелась, а у нас — дисциплина: вышли вшестером, получили удаление. Понимали, что соперник здорово играет в большинстве, они и забили. Потом рутинно играли во втором периоде — вроде бы неплохо, но хороших шансов забросить не находили.

В третьем нашли ключи в простоте, надо было найти в атаке рациональную линию. Получилось — хорошо, что победили. Возвращение Уэлле? Эти домашние игры он не сыграет, неделя-полторы, там посмотрим. Результативность первой тройки? Подустали, им нужно более рационально сыграть в атаке. Ребята не глупые, всё понимают", — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
4:3
0:1, 1:1, 3:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-44:09)
Тимур Билялов
(00:00-56:59)
Василий Демченко
(c 44:12)
Тимур Билялов
(58:54-59:02)
1-й период
08:17
Сэм Энас
17:51
Командный штраф
18:51
Александр Хмелевский
(Александр Барабанов, Григорий Денисенко)
2-й период
20:39
Дмитрий Яшкин
23:45
Станислав Галиев
(Илья Усов)
27:36
Александр Хмелевский
31:02
Артем Галимов
(Алексей Марченко)
3-й период
44:12
Кирилл Семенов
47:02
Григорий Денисенко
49:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Станислав Галиев)
50:53
Михаил Фисенко
(Семен Терехов, Никита Дыняк)
54:37
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
56:15
Вадим Шипачев
(Кристиан Хенкель)
Статистика
Динамо Мн
Ак Барс
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит