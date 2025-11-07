Квартальнов — о победе минского «Динамо»: «В первом периоде Казань хорошо смотрелась, а у нас — дисциплина»

"Думаю, была интересная игра, третий период — огонь. В первом периоде Казань хорошо смотрелась, а у нас — дисциплина: вышли вшестером, получили удаление. Понимали, что соперник здорово играет в большинстве, они и забили. Потом рутинно играли во втором периоде — вроде бы неплохо, но хороших шансов забросить не находили.
В третьем нашли ключи в простоте, надо было найти в атаке рациональную линию. Получилось — хорошо, что победили. Возвращение Уэлле? Эти домашние игры он не сыграет, неделя-полторы, там посмотрим. Результативность первой тройки? Подустали, им нужно более рационально сыграть в атаке. Ребята не глупые, всё понимают", — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Василий Демченко
(00:00-44:09)
Тимур Билялов
(00:00-56:59)
Василий Демченко
(c 44:12)
Тимур Билялов
(58:54-59:02)
08:17
Сэм Энас
17:51
Командный штраф
18:51
Александр Хмелевский
(Александр Барабанов, Григорий Денисенко)
20:39
Дмитрий Яшкин
23:45
Станислав Галиев
(Илья Усов)
27:36
Александр Хмелевский
31:02
Артем Галимов
(Алексей Марченко)
44:12
Кирилл Семенов
47:02
Григорий Денисенко
49:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Станислав Галиев)
50:53
Михаил Фисенко
(Семен Терехов, Никита Дыняк)
54:37
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
56:15
Вадим Шипачев
(Кристиан Хенкель)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит