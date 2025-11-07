Ричмонд
Аутсайдер КХЛ обыграл «Авангард» и прервал 8-матчевую серию поражений

«Адмирал» победил дома омский клуб в овертайме благодаря шайбе Дмитрия Завгороднего.

Источник: РБК Спорт

Омский «Авангард» проиграл владивостокскому «Адмиралу» со счетом 1:2 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Олсон (10-я минута) и Дмитрий Завгородний (63). У проигравших отличился Дамир Шарипзянов (21).

«Адмирал» прервал восьмиматчевую серию поражений.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 10, 7.11.2025, 12:15
Амур
1
Металлург Мг
3

«Авангард» набрал 31 очко в 23 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 18 очками в 21 встрече поднялся на предпоследнюю, 10-ю строчку.

В следующем матче «Авангард» 10 ноября примет петербургский СКА, «Адмирал» днем ранее дома сыграет с челябинским «Трактором».

В параллельном матче хабаровский «Амур» дома со счетом 1:3 уступил магнитогорскому «Металлургу», лидеру Восточной конференции и всей КХЛ.

Адмирал
2:1
1:0, 0:1, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5256 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Ги Буше
Вратари
Адам Хуска
Никита Серебряков
1-й период
09:20
Кайл Олсон
(Даниил Гутик, Георгий Солянников)
2-й период
20:28
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд)
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит