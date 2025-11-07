Аутсайдер КХЛ обыграл «Авангард» и прервал 8-матчевую серию поражений

Омский «Авангард» проиграл владивостокскому «Адмиралу» со счетом 1:2 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Кайл Олсон (10-я минута) и Дмитрий Завгородний (63). У проигравших отличился Дамир Шарипзянов (21).
«Адмирал» прервал восьмиматчевую серию поражений.
«Авангард» набрал 31 очко в 23 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 18 очками в 21 встрече поднялся на предпоследнюю, 10-ю строчку.
В следующем матче «Авангард» 10 ноября примет петербургский СКА, «Адмирал» днем ранее дома сыграет с челябинским «Трактором».
В параллельном матче хабаровский «Амур» дома со счетом 1:3 уступил магнитогорскому «Металлургу», лидеру Восточной конференции и всей КХЛ.
Леонид Тамбиев
Ги Буше
Адам Хуска
Никита Серебряков
09:20
Кайл Олсон
(Даниил Гутик, Георгий Солянников)
20:28
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит