«Барыс» вырвал победу в овертайме над «Автомобилистом» в КХЛ

Основное время встречи в Астане завершилось со счётом 2:2. При этом хозяева вели 2:0 после точных бросков Динмухамеда Кайыржана (24-я минута) и Мэйсона Морелли (29-я), но впоследствии астанчане позволили отыграться сопернику, у которого шайбы забросили Кёртис Волк (32-я) и Александр А. Шаров (41-я). Игра перетекла в овертайм, где «Барыс» вырвал-таки победу благодаря усилиям Тайса Томпсона (64-я) — 3:2.
«Автомобилист», набрав 31 балл, занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» располагается на восьмой позиции, имея в активе 21 балл.
Следующую игру астанчане проведут на своём льду с магнитогорским «Металлургом» 9 ноября.
Михаил Кравец
Николай Заварухин
Андрей Шутов
Евгений Аликин
09:23
Максим Денежкин
09:28
Мэйсон Морелли
09:28
Дмитрий Юдин
22:05
Юрий Паутов
23:54
Динмухамед Кайыржан
(Всеволод Логвин, Макс Уиллман)
26:35
Анатолий Голышев
28:35
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Дмитрий Бреус)
29:17
Дмитрий Бреус
31:06
Кертис Волк
(Стефан Да Коста, Джесси Блэкер)
40:41
Динмухамед Кайыржан
40:57
Александр Шаров
(Анатолий Голышев, Дмитрий Юдин)
48:53
Степан Хрипунов
53:28
Степан Хрипунов
55:56
Динмухамед Кайыржан
63:47
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит