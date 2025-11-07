«Барыс» вырвал победу в овертайме над «Автомобилистом» в КХЛ

Основное время встречи в Астане завершилось со счётом 2:2. При этом хозяева вели 2:0 после точных бросков Динмухамеда Кайыржана (24-я минута) и Мэйсона Морелли (29-я), но впоследствии астанчане позволили отыграться сопернику, у которого шайбы забросили Кёртис Волк (32-я) и Александр А. Шаров (41-я). Игра перетекла в овертайм, где «Барыс» вырвал-таки победу благодаря усилиям Тайса Томпсона (64-я) — 3:2.