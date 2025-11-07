Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.54
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.32
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
08.11
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.53
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
08.11
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.73
П2
1.82
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

«Нефтехимик» всухую обыграл «Салават Юлаев», одержав третью победу подряд в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26 «Нефтехимик» дома обыграл «Салават Юлаев».

Источник: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Встреча, прошедшая на льду арены в Нижнекамске, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в ворота уфимской команды стал Евгений Митякин, отличившийся в первом периоде.

Вратарь нижнекамской команды Филипп Долганов оформил первый сухой матч в нынешнем сезоне, отразив 36 бросков.

«Нефтехимик», одержавший третью победу подряд, замыкает топ-5 в таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков. «Салават Юлаев», для которого это поражение стало вторым в восьми последних матчах, располагается в одно очке от зоны плей-офф.

10 ноября «Нефтехимик» примет «Ак Барс», а «Салават Юлаев» дома сыграет с «Ладой».

Нефтехимик
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4026 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Виктор Козлов
Вратари
Филипп Долганов
Семен Вязовой
1-й период
07:27
Евгений Митякин
(Владислав Барулин, Андрей Белозеров)
2-й период
25:14
Александр Хохлачев
Статистика
Нефтехимик
Салават Юлаев
Штрафное время
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит