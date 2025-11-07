«Нефтехимик» всухую обыграл «Салават Юлаев», одержав третью победу подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая на льду арены в Нижнекамске, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в ворота уфимской команды стал Евгений Митякин, отличившийся в первом периоде.
Вратарь нижнекамской команды Филипп Долганов оформил первый сухой матч в нынешнем сезоне, отразив 36 бросков.
«Нефтехимик», одержавший третью победу подряд, замыкает топ-5 в таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков. «Салават Юлаев», для которого это поражение стало вторым в восьми последних матчах, располагается в одно очке от зоны плей-офф.
10 ноября «Нефтехимик» примет «Ак Барс», а «Салават Юлаев» дома сыграет с «Ладой».
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4026 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Виктор Козлов
Вратари
Филипп Долганов
Семен Вязовой
1-й период
07:27
Евгений Митякин
(Владислав Барулин, Андрей Белозеров)
2-й период
25:14
Александр Хохлачев
Статистика
Нефтехимик
Салават Юлаев
Штрафное время
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
