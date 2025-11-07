«Почти смяли соперника». В «Барысе» высказались о победе в КХЛ

"Была совершенно другая команда, которая услышала тренерский штаб, старалась на протяжении всей игры сделать это. Заслуженно победили, переиграв серьёзного соперника по многим компонентам. Нужно цепляться за такое отношение игре по структуре, по выполнению игрового задания на протяжении всех 60 минут, делая так каждую игру. Это непросто, но это наша работа.