«Почти смяли соперника». В «Барысе» высказались о победе в КХЛ

Матч прошёл в Астане и завершился победой хозяев льда в овертайме.
"Была совершенно другая команда, которая услышала тренерский штаб, старалась на протяжении всей игры сделать это. Заслуженно победили, переиграв серьёзного соперника по многим компонентам. Нужно цепляться за такое отношение игре по структуре, по выполнению игрового задания на протяжении всех 60 минут, делая так каждую игру. Это непросто, но это наша работа.
Игровые столкновения? Асетов восстановился, крепкий парень, у Бекетаева всё в порядке тоже. Нам нужны игроки, нужен защитник, сейчас заболел Гайтамиров, заболел Шайхмедденов, люди выпадают, и нужны полноценные замены. Хотелось бы усилиться, если будет возможность, будем кого-то брать.
Упустили 2:0? Не было ошибок, соперник здорово реализовал большинство, но одно из удалений было неоправданным: надо более аккуратно вылезать на ворота. Очень доволен игрой четвёртого звена, особенно в первом периоде: почти смяли соперника", — приводит его слова сайт КХЛ.
«Автомобилист» с 31 очком идёт четвёртым в таблице Восточной конференции, тогда как «Барыс» расположился на восьмой строчке с 21 баллом.
Следующий матч астанчане проведут дома против магнитогорского «Металлурга» 9 ноября.
Игорь Гришин
Виктор Козлов
Филипп Долганов
Семен Вязовой
07:27
Евгений Митякин
(Владислав Барулин, Андрей Белозеров)
25:14
Александр Хохлачев
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
