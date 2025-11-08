Дюбе перешел из «Трактора» в СКА в результате обмена

До перехода в челябинский клуб Дюбе два сезона выступал в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Беарз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В сезоне-2024/25 он сыграл 58 матчей и набрал 40 (19 голов + 21 передача) очков. Также в его активе три матча в составе «Вашингтона» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2023/24.