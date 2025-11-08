ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Московский ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбы забросили Прохор Полтапов (7-я минута), Дмитрий Бучельников (20), Владислав Провольнев (27) и Даниэль Спронг (38).
22-летний голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые в сезоне сыграл «на ноль».
ЦСКА нанес «Сибири» девятое поражения подряд и прервал собственную серию из четырех поражений.
ЦСКА набрал 24 очка в 24 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками в 23 играх расположилась на последней, 11-й строчке на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 10 ноября примет «Северсталь», «Сибирь» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».
Игорь Никитин
Вячеслав Буцаев
Дмитрий Гамзин
Антон Красоткин
(00:00-40:00)
Семен Кокаулин
(c 40:00)
06:32
Прохор Полтапов
(Артем Барабоша, Максим Соркин)
07:00
Вячеслав Лещенко
19:06
Оскар Булавчук
19:55
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов, Даниэль Спронг)
26:21
Владислав Провольнев
(Даниэль Спронг, Виталий Абрамов)
37:35
Даниэль Спронг
(Владислав Провольнев)
46:38
Иван Чехович
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит