Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
0
:
Оттава
2
П1
9.20
X
6.14
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
1
:
Питтсбург
1
П1
2.37
X
3.15
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
09.11
Каролина
:
Баффало
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
09.11
Монреаль
:
Юта
П1
2.65
X
4.39
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
09.11
Рейнджерс
:
Айлендерс
П1
2.06
X
4.56
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
09.11
Сент-Луис
:
Сиэтл
П1
2.00
X
4.55
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
09.11
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
П1
2.05
X
4.44
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
09.11
Торонто
:
Бостон
П1
1.82
X
4.79
П2
3.69
Хоккей. НХЛ
09.11
Ванкувер
:
Коламбус
П1
2.40
X
4.41
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
09.11
Вегас
:
Анахайм
П1
1.80
X
4.89
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
09.11
Сан-Хосе
:
Флорида
П1
4.30
X
4.80
П2
1.68
Хоккей. НХЛ
09.11
Эдмонтон
:
Колорадо
П1
2.65
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
09.11
Адмирал
:
Трактор
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
09.11
Амур
:
Автомобилист
П1
3.10
X
4.21
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Встреча завершилась со счетом 4:0, голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин сыграл «на ноль».

Источник: РБК Спорт

Московский ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Шайбы забросили Прохор Полтапов (7-я минута), Дмитрий Бучельников (20), Владислав Провольнев (27) и Даниэль Спронг (38).

22-летний голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые в сезоне сыграл «на ноль».

ЦСКА нанес «Сибири» девятое поражения подряд и прервал собственную серию из четырех поражений.

ЦСКА набрал 24 очка в 24 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками в 23 играх расположилась на последней, 11-й строчке на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 10 ноября примет «Северсталь», «Сибирь» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».

ЦСКА
4:0
2:0, 2:0, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9527 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Вячеслав Буцаев
Вратари
Дмитрий Гамзин
Антон Красоткин
(00:00-40:00)
Семен Кокаулин
(c 40:00)
1-й период
06:32
Прохор Полтапов
(Артем Барабоша, Максим Соркин)
07:00
Вячеслав Лещенко
19:06
Оскар Булавчук
19:55
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов, Даниэль Спронг)
2-й период
26:21
Владислав Провольнев
(Даниэль Спронг, Виталий Абрамов)
37:35
Даниэль Спронг
(Владислав Провольнев)
3-й период
46:38
Иван Чехович
Статистика
ЦСКА
Сибирь
Штрафное время
0
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит