«Северсталь» обыграла «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче КХЛ

В составе череповчан шайбы забросили Давид Думбадзе (6-я минута), Константин Шостак (45), Иван Подшивалов (48) и Руслан Абросимов (60). Шанхайцы ответили голами Кевина Лабанка (50) и Троя Джозефса (59).
Итоговый счет — 4:2 в пользу команды Андрей Козырева.
Теперь в таблице Западной конференции «Северсталь» занимает 3-е место, набрав 32 очка, а «Шанхай Дрэгонс» находится на 7-й позиции, имея 26 баллов в активе.
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 9910 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Андрей Козырев
Вратари
Андрей Кареев
Константин Шостак
1-й период
05:25
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Иван Подшивалов)
2-й период
31:37
Кевин Лабанк
35:29
Кевин Лабанк
3-й период
44:29
Давид Думбадзе
(Иван Подшивалов)
47:01
Иван Подшивалов
(Данил Веряев, Артем Щучинов)
49:40
Кевин Лабанк
(Никита Попугаев, Райан Спунер)
58:01
Трой Джозефс
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
59:50
Руслан Абросимов
(Никита Камалов, Адам Лишка)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Северсталь
Штрафное время
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит