Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
0
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.14
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
1
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.19
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
09.11
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
09.11
Монреаль
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.39
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
09.11
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.56
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
09.11
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.55
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
09.11
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
09.11
Торонто
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.79
П2
3.69
Хоккей. НХЛ
09.11
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.41
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
09.11
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.89
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
09.11
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.80
П2
1.68
Хоккей. НХЛ
09.11
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
09.11
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
09.11
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.21
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

«Северсталь» обыграла «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла китайский «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе череповчан шайбы забросили Давид Думбадзе (6-я минута), Константин Шостак (45), Иван Подшивалов (48) и Руслан Абросимов (60). Шанхайцы ответили голами Кевина Лабанка (50) и Троя Джозефса (59).

Итоговый счет — 4:2 в пользу команды Андрей Козырева.

Теперь в таблице Западной конференции «Северсталь» занимает 3-е место, набрав 32 очка, а «Шанхай Дрэгонс» находится на 7-й позиции, имея 26 баллов в активе.

Шанхай Дрэгонс
2:4
0:1, 0:0, 2:3
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 9910 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Андрей Козырев
Вратари
Андрей Кареев
Константин Шостак
1-й период
05:25
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Иван Подшивалов)
2-й период
31:37
Кевин Лабанк
35:29
Кевин Лабанк
3-й период
44:29
Давид Думбадзе
(Иван Подшивалов)
47:01
Иван Подшивалов
(Данил Веряев, Артем Щучинов)
49:40
Кевин Лабанк
(Никита Попугаев, Райан Спунер)
58:01
Трой Джозефс
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
59:50
Руслан Абросимов
(Никита Камалов, Адам Лишка)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Северсталь
Штрафное время
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит