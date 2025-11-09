Ричмонд
СКА прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2, Тревор Мерфи забросил решающую шайбу на 58-й минуте.

Источник: ТАСС

Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джозеф Бландизи (23-я минута), Марат Хайруллин (31) и Тревор Мерфи (58). У проигравших отличились Джордан Уил (7) и Дилан Сикура (45).

У «Динамо» прервалась победная серия из шести матчей.

«Динамо» набрало 31 очко в 23 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 очками расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Динамо» 10 ноября примет «Шанхай Дрэгонс», СКА в тот же день в гостях сыграет с омским «Авангардом».

Динамо М
2:3
1:0, 0:2, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9154 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Игорь Ларионов
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:48)
Егор Заврагин
1-й период
06:01
Джордан Уил
(Дилан Сикьюра, Магомед Шараканов)
07:54
Максим Комтуа
07:54
Егор Савиков
10:27
Андрей Педан
2-й период
22:21
Марио Паталаха
22:51
Джозеф Бландизи
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
28:03
Тревор Мерфи
30:20
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
30:55
Максим Мамин
35:56
Джозеф Бландизи
3-й период
43:14
Никита Недопекин
44:49
Дилан Сикьюра
(Магомед Шараканов, Максим Комтуа)
57:30
Тревор Мерфи
(Егор Савиков, Джозеф Бландизи)
59:56
Джордан Уил
Статистика
Динамо М
СКА
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит