Дубль Гросса помог «Трактору» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Джошуа Ливо (14-я минута) и Джордан Гросс (22, 34). У «Адмирала» отличился Павел Шэн (59).