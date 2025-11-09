Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.95
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.68
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.50
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2

Дубль Гросса помог «Трактору» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ

«Трактор» победил «Адмирал» в матче КХЛ благодаря дублю Гросса.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Джошуа Ливо (14-я минута) и Джордан Гросс (22, 34). У «Адмирала» отличился Павел Шэн (59).

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко провел 500-й матч в лиге.

«Трактор», набрав 29 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Адмирал» с 18 баллами располагается на десятой позиции.

В следующем матче «Трактор» 11 ноября на выезде сыграет против хабаровского «Амура», «Адмирал» в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».

В другом матче дня «Амур» на своем льду всухую обыграл «Автомобилист» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Адмирал
1:3
0:1, 0:2, 1:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
9.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5315 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Бенуа Гру
Вратари
Адам Хуска
(00:00-57:26)
Крис Дригер
Адам Хуска
(58:01-58:27)
1-й период
01:58
Логан Дэй
05:01
Григорий Дронов
11:14
Вячеслав Основин
13:37
Джош Ливо
(Андрей Светлаков)
2-й период
21:50
Джордан Гросс
(Егор Коршков, Александр Кадейкин)
22:37
Сергей Телегин
23:43
Егор Петухов
29:29
Кайл Олсон
32:53
Кайл Олсон
33:04
Джордан Гросс
(Егор Коршков, Андрей Светлаков)
3-й период
41:54
Егор Коршков
43:14
Арсений Коромыслов
49:45
Андрей Светлаков
58:01
Павел Шэн
(Даниил Гутик, Либор Шулак)
Статистика
Адмирал
Трактор
Штрафное время
8
12
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит