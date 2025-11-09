Дубль Гросса помог «Трактору» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Джошуа Ливо (14-я минута) и Джордан Гросс (22, 34). У «Адмирала» отличился Павел Шэн (59).
Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко провел 500-й матч в лиге.
«Трактор», набрав 29 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Адмирал» с 18 баллами располагается на десятой позиции.
В следующем матче «Трактор» 11 ноября на выезде сыграет против хабаровского «Амура», «Адмирал» в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».
В другом матче дня «Амур» на своем льду всухую обыграл «Автомобилист» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Леонид Тамбиев
Бенуа Гру
Адам Хуска
(00:00-57:26)
Крис Дригер
Адам Хуска
(58:01-58:27)
01:58
Логан Дэй
05:01
Григорий Дронов
11:14
Вячеслав Основин
13:37
Джош Ливо
(Андрей Светлаков)
21:50
Джордан Гросс
(Егор Коршков, Александр Кадейкин)
22:37
Сергей Телегин
23:43
Егор Петухов
29:29
Кайл Олсон
32:53
Кайл Олсон
33:04
Джордан Гросс
(Егор Коршков, Андрей Светлаков)
41:54
Егор Коршков
43:14
Арсений Коромыслов
49:45
Андрей Светлаков
58:01
Павел Шэн
(Даниил Гутик, Либор Шулак)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит