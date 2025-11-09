Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.95
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.68
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.50
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2

«Амур» впервые за два года победил «Автомобилист» в КХЛ

Матч в Хабаровске закончился со счетом 3:0. Победный гол на счету вернувшегося после травмы Гальченюка. Это первая сухая победа «Амура» над соперником с 2021 года.

Источник: ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» впервые с ноября 2023 года обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Хабаровске закончился со счетом 3:0.

Шайбы забросили пропустивший месяц из-за травмы капитан Александр Гальченюк (23-я минута), а также Рауль Акмальдинов (34) и Илья Талалуев (58).

«Автомобилист» нанес 39 бросков в створ ворот «Амура», но вратарь хозяев Максим Дорожко отыграл на ноль.

В предыдущий раз «Амур» всухую побеждал «Автомобилист» в КХЛ в 2021 году.

В параллельном матче челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.

Амур
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
9.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Николай Заварухин
Вратари
Максим Дорожко
Владимир Галкин
(00:00-54:17)
Владимир Галкин
(56:57-57:14)
Владимир Галкин
(c 57:50)
1-й период
09:40
Евгений Свечников
2-й период
20:59
Кирилл Воробьев
22:09
Алекс Гальченюк
(Евгений Свечников, Иван Мищенко)
33:16
Рауль Акмальдинов
(Александр Филатьев, Кирилл Слепец)
3-й период
48:36
Данил Романцев
57:50
Илья Талалуев
(Ярослав Дыбленко)
Статистика
Амур
Автомобилист
Штрафное время
2
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит