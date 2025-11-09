«Амур» впервые за два года победил «Автомобилист» в КХЛ

Хабаровский «Амур» впервые с ноября 2023 года обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Хабаровске закончился со счетом 3:0.
Шайбы забросили пропустивший месяц из-за травмы капитан Александр Гальченюк (23-я минута), а также Рауль Акмальдинов (34) и Илья Талалуев (58).
«Автомобилист» нанес 39 бросков в створ ворот «Амура», но вратарь хозяев Максим Дорожко отыграл на ноль.
В предыдущий раз «Амур» всухую побеждал «Автомобилист» в КХЛ в 2021 году.
В параллельном матче челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
9.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Николай Заварухин
Вратари
Максим Дорожко
Владимир Галкин
(00:00-54:17)
Владимир Галкин
(56:57-57:14)
Владимир Галкин
(c 57:50)
1-й период
09:40
Евгений Свечников
2-й период
20:59
Кирилл Воробьев
22:09
Алекс Гальченюк
(Евгений Свечников, Иван Мищенко)
33:16
Рауль Акмальдинов
(Александр Филатьев, Кирилл Слепец)
3-й период
48:36
Данил Романцев
57:50
Илья Талалуев
(Ярослав Дыбленко)
Статистика
Амур
Автомобилист
Штрафное время
2
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит