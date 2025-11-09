Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
0
:
Металлург Мг
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.43
П2
1.35
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.68
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
10.11
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.89
П2
4.04
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.35
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
10.11
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.45
П2
2.21
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2

Канадский хоккеист Лайпсик вернулся в СКА

Получивший гражданство РФ канадский хоккеист Лайпсик вернулся в СКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Получивший гражданство РФ канадский хоккеист Брендан Лайпсик вернулся в петербургский СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26. Лайпсик уже выступал за петербургских армейцев в сезоне-2023/24, после чего перешел в екатеринбургский «Автомобилист», а позднее — в «Сибирь», которую позднее покинул по истечению срока контракта.

Ранее форвард также выступал в КХЛ за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Всего на его счету 286 матчей в КХЛ и 170 очков (68 голов + 102 передачи).

В январе 2024 года Лайпсик в январе получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина.

До перехода в КХЛ Лайпсик выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто Мейпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз».