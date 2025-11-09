Канадский хоккеист Лайпсик вернулся в СКА

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Получивший гражданство РФ канадский хоккеист Брендан Лайпсик вернулся в петербургский СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26. Лайпсик уже выступал за петербургских армейцев в сезоне-2023/24, после чего перешел в екатеринбургский «Автомобилист», а позднее — в «Сибирь», которую позднее покинул по истечению срока контракта.
Ранее форвард также выступал в КХЛ за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Всего на его счету 286 матчей в КХЛ и 170 очков (68 голов + 102 передачи).
В январе 2024 года Лайпсик в январе получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина.
До перехода в КХЛ Лайпсик выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто Мейпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз».