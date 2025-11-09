Канадский хоккеист Лайпсик вернулся в СКА

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26. Лайпсик уже выступал за петербургских армейцев в сезоне-2023/24, после чего перешел в екатеринбургский «Автомобилист», а позднее — в «Сибирь», которую позднее покинул по истечению срока контракта.