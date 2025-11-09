Ричмонд
Пять шайб заброшено в матче «Барыса» с лидером конференции КХЛ

Столичный «Барыс» уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча на «Барыс Арене» завершилась в пользу гостей со счетом 4:1.

В первом периоде, на 12-й минуте Даниил Вовченко вывел «Металлург» вперед. Во втором периоде на 33-й и 35-й минуте Сергей Толчинский довел счет до крупного — 3:0.

В дебюте заключительного периода Алихан Асетов (42) сократил отставание. Впрочем, концовка матча осталась за гостями. На 53-й минуте Роман Канцеров забросил четвертую шайбу в ворота «Барыса».

Следующий матч астанчане проведут 15 ноября на выезде против ярославского «Локомотива».

Барыс
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
9.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8090 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Андрей Разин
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-34:32)
Александр Смолин
Адам Шил
(c 34:32)
1-й период
02:53
Макс Уиллман
11:18
Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Дмитрий Силантьев)
13:35
Данила Паливко
15:47
Командный штраф
2-й период
32:38
Сергей Толчинский
(Егор Яковлев, Даниил Вовченко)
33:04
Алихан Омирбеков
33:26
Александр Петунин
34:32
Сергей Толчинский
(Владимир Ткачев)
3-й период
41:42
Алихан Асетов
(Самат Данияр, Алихан Омирбеков)
45:56
Александр Сиряцкий
52:30
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Александр Сиряцкий)
53:34
Роман Канцеров
56:00
Джейк Мэсси
Статистика
Барыс
Металлург Мг
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит