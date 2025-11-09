В ЦСКА растет новый Малкин — к НХЛ его подготовит Никитин. Кто такой 16-летний гигант Привалов?

Не так давно мы рассказывали про Егор Шилов и Алексей Власов — наших молодых нападающих, которые выступают в юниорской лиге Квебека, следующим летом выходят на драфт и наряду с Виктором Федоровым из «Торпедо» и могут претендовать на попадание в первый раунд драфта НХЛ. Правда, они явно не будут считаться фаворитами. С первым номером драфта-2026 все понятно — им станет канадец Гэвин Маккена. А вот через год сердца болельщиков и умы скаутов вполне могут покорить российские юниоры.
Если 2008 год рождения в России не изобилует большими талантами, то 2009-й подарил как минимум двух талантов. Сергея Скворцова и Назара Привалова. Оба проводят дебютный сезон в МХЛ и уже сейчас, в 16-летнем возрасте, гремят на всю лигу. И если про лидера «Чайки» Скворцова, за плечами которого 10 голов в 16 играх мы еще поговорим, то сегодня хочется остановиться на его ровеснике, который с 17 голами делит первое место в снайперской гонке Молодежной Хоккейной Лиге.
Очередной повод говорить о себе Привалов дал, забросив шайбу в ворот молодежной сборной России. Он приехал в Санкт-Петербург на Кубок Будущего — турнир с участием Казахстана и Белоруссии. Выйдя в составе юниорской сборной, он отправил шайбу в ворота молодежки и был признан лучшим игроком в составе команды для игроков моложе 18 лет. Ценность этого турнира сомнительна, и особенно непонятно, зачем туда вызывать второго бомбардира «Салавата Юлаева» Александра Жаровского, но успешная игра Привалова против старших парней говорит о многом.
Привалов и в МХЛ словно не замечает разницы в возрасте с партнерами и соперниками. В группе игроков, лидирующих в чемпионате по голам, все старше Назара на три года. К своим 16 годам он вымахал за 190 сантиметров и уже весит 93 килограмма. А ведь эта машина еще будет расти! Глядя на то, в какой манере забивает Привалов, вспоминаются знаменитые тачдауны Валерия Ничушкина. В возрасте Назара будущий обладатель Кубка Стэнли точно также пользовался своими габаритами, продавливая всех на своем пути.
Правда, не стоит думать, что Привалов забивает только благодаря своим внушительным размерам. И до него в МХЛ появлялись габаритные парни. Однако рекорд Никиты Кучерова, который продержался 15 лет, побил именно Назар. Он стал самым молодым игроком в истории лиги, кому удалось оформить два хет-трика за сезон — в ворота СКА-1946 и «Амурских Тигров». Пожалуй, именно со времен Кучерова в системе московских «армейцев» не было такого талантливого юниора. Но откуда он взялся?
Интересно, что Привалов — уроженец Ярославля. Однако к школе «Локомотива» никакого отношения не имеет. Хоккеем Назар начался заниматься уже в Дмитрове. Кстати, в этом подмосковном городе начиналась карьера и другого вундеркинда — Ивана Демидова. У Привалова спортивная семья: сестра — баскетболистка, младший брат тоже занимается хоккеем, но в школе «Arena Play Трактор», которую основал Артемий Панарин. Ну, а сам Назар оказался в школе ЦСКА в 2018 году, когда оказался на распутье и выбирал между несколькими клубами.
Привалов рассказывает, что с детства болел за ЦСКА и лично фанател по Александру Радулову, а в МХЛ играет клюшкой, которую ему подарил форвард «армейцев» Прохор Полтапов. За океаном Назар симпатизирует «Торонто», а своей мечтой называет желание сыграть против Александра Овечкина в КХЛ. Именно Ови — любимый игрок Привалова. Хотя специалисты по манере игры скорее сравнивают «армейского» вундеркинда с Эриком Линдросом и Евгением Малкиным. Не только из-за габаритов и амплуа, но и благодаря уникальному сочетанию техники с размерами.
Арсенал Привалова не ограничивается только силовыми проходами. У него нет одной точки на площадке как у Овечкина, зато имеется фирменный бросок под опорную ногу вратарю. Да и в обыгрыш он идет смело. Такими темпами не за горами дебют в КХЛ. Вряд ли это событие произойдет уже в этом сезоне. Все-таки дела у большого ЦСКА идут не лучшим образом, Игорь Никитин после возвращения в Москву пытается стабилизировать игру команды и определить, с кем ему по пути, а с кем — нет. Однако уже в следующем сезоне Привалов наверняка будет претендовать на приз имени Черепанова.
Так суждено ли исполниться его мечте? Овечкин может приехать в КХЛ уже в следующем сезоне, а Привалов наверняка дебютирует за ЦСКА. А если Александр Великий решит задержаться в Северной Америке, то к их встрече за океаном Привалова будет готовить тренер, чей вклад в быструю адаптацию за океаном отмечает в интервью Дмитрий Симашев. Защитник, который в «Локомотиве» играл не так уж много, отмечает вклад тандема Никитин — Юшкевич. После работы с ними Симашев закрепился в первой паре «Юты», где благополучно играет с Михаилом Сергачевым.
В НХЛ не так уж много игроков, прошедших школу Никитина. Прежде всего, это Александр Романов, теперь вот еще и Симашев. Через год-два компанию им составят Егор Сурин и Максим Березкин, бравшие Кубок Гагарина под руководством Игоря Валерьевича. Есть мнение, что всем им будет довольно просто перейти из КХЛ в НХЛ по той причине, что Никитин — самый энахэловский тренер из всех российских специалистов, тренирующих на родине. Неслучайно его принципы уважают канадские коллеги. А значит для Привалова, который выходит на драфт летом 2027 года, несколько сезонов под руководством Никитина позволят реализовать свой потенциал. Пусть иногда и будет казаться, что тренер зажимает, не дает свободы и слишком много требует от игры в обороне.
Дмитрий Ерыкалов