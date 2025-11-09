В ЦСКА растет новый Малкин — к НХЛ его подготовит Никитин. Кто такой 16-летний гигант Привалов?

В НХЛ не так уж много игроков, прошедших школу Никитина. Прежде всего, это Александр Романов, теперь вот еще и Симашев. Через год-два компанию им составят Егор Сурин и Максим Березкин, бравшие Кубок Гагарина под руководством Игоря Валерьевича. Есть мнение, что всем им будет довольно просто перейти из КХЛ в НХЛ по той причине, что Никитин — самый энахэловский тренер из всех российских специалистов, тренирующих на родине. Неслучайно его принципы уважают канадские коллеги. А значит для Привалова, который выходит на драфт летом 2027 года, несколько сезонов под руководством Никитина позволят реализовать свой потенциал. Пусть иногда и будет казаться, что тренер зажимает, не дает свободы и слишком много требует от игры в обороне.