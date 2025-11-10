СКА впервые всухую обыграл в гостях «Авангард»

Петербургский СКА продлил победную серию в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, обыграв в Омске «Авангард» со счетом 1:0.
Единственная шайба на счету 20-летнего Игната Лутфуллина (19-я минута) — он впервые забил в КХЛ.
«Авангард» нанес 43 броска в створ ворот СКА, но не смог пробить 21-летнего Сергея Иванова.
СКА выиграл третий матч подряд, у «Авангарда» третий проигрыш кряду.
Петербургскому клубу ранее ни разу не удалось сыграть на ноль в Омске.
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Ларионов
Вратари
Никита Серебряков
Сергей Иванов
1-й период
06:42
Рокко Гримальди
18:06
Игнат Лутфуллин
(Никита Недопекин)
Статистика
Авангард
СКА
Штрафное время
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит