Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
0
:
Шанхай Дрэгонс
3
Все коэффициенты
П1
47.00
X
10.70
П2
1.18
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
4
:
Сибирь
3
Все коэффициенты
П1
1.25
X
12.20
П2
64.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
1
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.50
П2
11.70
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
3
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
0
:
Ак Барс
4
Все коэффициенты
П1
56.00
X
19.00
П2
1.04
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
2
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.55
П2
13.70
Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.53
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.62
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.74
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.41
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

СКА впервые всухую обыграл в гостях «Авангард»

Единственный гол на счету 20-летнего Лутфуллина, который впервые отличился в КХЛ.

Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)

Петербургский СКА продлил победную серию в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, обыграв в Омске «Авангард» со счетом 1:0.

Единственная шайба на счету 20-летнего Игната Лутфуллина (19-я минута) — он впервые забил в КХЛ.

«Авангард» нанес 43 броска в створ ворот СКА, но не смог пробить 21-летнего Сергея Иванова.

СКА выиграл третий матч подряд, у «Авангарда» третий проигрыш кряду.

Петербургскому клубу ранее ни разу не удалось сыграть на ноль в Омске.

Авангард
0:1
0:1, 0:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Ларионов
Вратари
Никита Серебряков
Сергей Иванов
1-й период
06:42
Рокко Гримальди
18:06
Игнат Лутфуллин
(Никита Недопекин)
Статистика
Авангард
СКА
Штрафное время
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит