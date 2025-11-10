Кравцов вернулся в «Трактор»

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нападающий Виталий Кравцов вернулся в челябинский «Трактор», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на три года — до конца сезона-2027/28.
Кравцов в августе подписал двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» на один сезон. В начале октября «Кэнакс» выставили Кравцова на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не забрал форварда. В ноябре «Ванкувер» выставил россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. В нынешнем сезоне он не выходил на лед в матчах НХЛ.
Кравцов играл в фарм-клубе «Ванкувера» «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и провел за команду 10 матчей, в которых набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи). В НХЛ Кравцов ранее представлял «Нью-Йорк Рейнджерс». Суммарно он набрал 12 очков (6+6) в 64 матчах НХЛ.
Форвард является воспитанником «Трактора» и отыграл за команду в 367 встречах, отличившись 199 результативными действиями (106+93). В сезоне-2024/25 челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где в серии уступил ярославскому «Локомотиву».