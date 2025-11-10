Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.62
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.78
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.42
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Кравцов вернулся в «Трактор»

Выступавший в НХЛ Кравцов вернулся в «Трактор».

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нападающий Виталий Кравцов вернулся в челябинский «Трактор», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на три года — до конца сезона-2027/28.

Кравцов в августе подписал двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» на один сезон. В начале октября «Кэнакс» выставили Кравцова на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не забрал форварда. В ноябре «Ванкувер» выставил россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. В нынешнем сезоне он не выходил на лед в матчах НХЛ.

Кравцов играл в фарм-клубе «Ванкувера» «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и провел за команду 10 матчей, в которых набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи). В НХЛ Кравцов ранее представлял «Нью-Йорк Рейнджерс». Суммарно он набрал 12 очков (6+6) в 64 матчах НХЛ.

Форвард является воспитанником «Трактора» и отыграл за команду в 367 встречах, отличившись 199 результативными действиями (106+93). В сезоне-2024/25 челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где в серии уступил ярославскому «Локомотиву».