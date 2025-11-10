Кравцов вернулся в «Трактор»

Кравцов в августе подписал двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» на один сезон. В начале октября «Кэнакс» выставили Кравцова на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не забрал форварда. В ноябре «Ванкувер» выставил россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. В нынешнем сезоне он не выходил на лед в матчах НХЛ.