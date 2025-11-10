Ричмонд
«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

Шайба Фирстова принесла «Торпедо» победу над «Локомотивом» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» одержало волевую победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (8-я минута) и Владислав Фирстов (43). У гостей отличился Георгий Иванов (1).

«Торпедо», набрав 36 баллов, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородская команда одержала шестую победу подряд и сравнялась по набранным очкам с лидирующим «Локомотивом» (36), но уступает по дополнительным показателям.

В следующем матче «Торпедо» 12 ноября примет «Сочи», в этот же день «Локомотив» сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Торпедо
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Боб Хартли
Вратари
Денис Костин
Даниил Исаев
1-й период
00:30
Георгий Иванов
(Егор Сурин)
07:22
Сергей Гончарук
(Алексей Кручинин, Бобби Нарделла)
16:42
Андрей Белевич
16:42
Александр Елесин
2-й период
39:08
Егор Соколов
39:08
Артур Каюмов
3-й период
42:54
Владислав Фирстов
(Богдан Конюшков)
Статистика
Торпедо
Локомотив
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит