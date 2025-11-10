«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» одержало волевую победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (8-я минута) и Владислав Фирстов (43). У гостей отличился Георгий Иванов (1).
«Торпедо», набрав 36 баллов, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородская команда одержала шестую победу подряд и сравнялась по набранным очкам с лидирующим «Локомотивом» (36), но уступает по дополнительным показателям.
В следующем матче «Торпедо» 12 ноября примет «Сочи», в этот же день «Локомотив» сыграет в гостях с московским «Спартаком».
Алексей Исаков
Боб Хартли
Денис Костин
Даниил Исаев
00:30
Георгий Иванов
(Егор Сурин)
07:22
Сергей Гончарук
(Алексей Кручинин, Бобби Нарделла)
16:42
Андрей Белевич
16:42
Александр Елесин
39:08
Егор Соколов
39:08
Артур Каюмов
42:54
Владислав Фирстов
(Богдан Конюшков)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит