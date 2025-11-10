ЦСКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче

У армейцев в первом периоде с передачи Даниэля Спронга отличился Павел Карнаухов, а в третьей 20-минутке гол забил Тахир Мингачев, которому ассистировали Прохор Полтапов и Алексей Чуркин.
«Северсталь» с 32 очками опустилась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на восьмую строчку.
Следующий матч московская команда проведет 14 ноября против «Нефтехимика», а череповчане в этот же день сыграют со «Спартаком».
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5929 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Вратари
Дмитрий Гамзин
Александр Самойлов
1-й период
14:27
Тимур Муханов
18:39
Павел Карнаухов
(Даниэль Спронг)
2-й период
26:45
Никита Камалов
35:16
Иван Патрихаев
3-й период
45:23
Прохор Полтапов
51:46
Тахир Мингачев
(Прохор Полтапов, Алексей Чуркин)
Статистика
ЦСКА
Северсталь
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит