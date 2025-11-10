Столичные динамовцы обыграли «Сочи», Лимож впервые забросил на «Минск-Арене»

Гости отыгрались в середине следующего игрового отрезка, но всего через полторы минуты Никита Пышкайло вернул минчанам лидерство. Незадолго до ухода на второй перерыв преимущество хозяев увеличил Джош Брук, забросивший дебютную шайбу в этом сезоне. В третьем периоде сочинцы вновь сократили отставание, на что несколько минут спустя ответил Алекс Лимож, для которого этот гол стал первым на «Минск-Арене». Незадолго до сирены окончательный счет броском в пустые ворота установил Илья Усов — 5:2 в пользу «Динамо».