Столичные динамовцы обыграли «Сочи», Лимож впервые забросил на «Минск-Арене»

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» добыли шестую победу в домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Динамо" Минск

В седьмом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали ХК «Сочи», идущий на последнем месте Запада. В предыдущем поединке команд 28 октября наши хоккеисты одержали разгромную победу (8:2). Сегодня стартовая треть закончилась с минимальным перевесом «зубров», голом за которых на седьмой минуте отметился лучший бомбардир клуба Сэм Энас. По ходу периода динамовцы трижды играли в меньшинстве, сохранив свои ворота «сухими».

Гости отыгрались в середине следующего игрового отрезка, но всего через полторы минуты Никита Пышкайло вернул минчанам лидерство. Незадолго до ухода на второй перерыв преимущество хозяев увеличил Джош Брук, забросивший дебютную шайбу в этом сезоне. В третьем периоде сочинцы вновь сократили отставание, на что несколько минут спустя ответил Алекс Лимож, для которого этот гол стал первым на «Минск-Арене». Незадолго до сирены окончательный счет броском в пустые ворота установил Илья Усов — 5:2 в пользу «Динамо».

Эта победа стала для столичного клуба седьмой в восьми последних матчах. Наша команда вернулась на третье место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка. Заключительный поединок домашней серии минчане проведут 12 ноября против аутсайдера Востока «Сибири».

Динамо Мн
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Михайлов
Вратари
Закари Фукале
Илья Самсонов
1-й период
06:51
Сэм Энас
(Вадим Мороз)
08:27
Богдан Белкин
11:24
Павел Дедунов
12:25
Тай Смит
18:47
Вадим Мороз
2-й период
27:58
Рафаэль Бикмуллин
29:22
Никита Пышкайло
38:54
Джош Брук
(Егор Бориков, Даниил Липский)
3-й период
40:28
Даниил Липский
43:44
Уильям Биттен
49:17
17289
(Ноэль Хофенмайер, Рафаэль Бикмуллин)
50:51
Виталий Пинчук
51:45
17289
53:55
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
59:06
Илья Усов
(Джош Брук, Даниил Липский)
Статистика
Динамо Мн
Сочи
Штрафное время
10
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит