Столичные динамовцы обыграли «Сочи», Лимож впервые забросил на «Минск-Арене»

В седьмом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали ХК «Сочи», идущий на последнем месте Запада. В предыдущем поединке команд 28 октября наши хоккеисты одержали разгромную победу (8:2). Сегодня стартовая треть закончилась с минимальным перевесом «зубров», голом за которых на седьмой минуте отметился лучший бомбардир клуба Сэм Энас. По ходу периода динамовцы трижды играли в меньшинстве, сохранив свои ворота «сухими».
Гости отыгрались в середине следующего игрового отрезка, но всего через полторы минуты Никита Пышкайло вернул минчанам лидерство. Незадолго до ухода на второй перерыв преимущество хозяев увеличил Джош Брук, забросивший дебютную шайбу в этом сезоне. В третьем периоде сочинцы вновь сократили отставание, на что несколько минут спустя ответил Алекс Лимож, для которого этот гол стал первым на «Минск-Арене». Незадолго до сирены окончательный счет броском в пустые ворота установил Илья Усов — 5:2 в пользу «Динамо».
Эта победа стала для столичного клуба седьмой в восьми последних матчах. Наша команда вернулась на третье место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка. Заключительный поединок домашней серии минчане проведут 12 ноября против аутсайдера Востока «Сибири».
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Михайлов
Закари Фукале
Илья Самсонов
06:51
Сэм Энас
(Вадим Мороз)
08:27
Богдан Белкин
11:24
Павел Дедунов
12:25
Тай Смит
18:47
Вадим Мороз
27:58
Рафаэль Бикмуллин
29:22
Никита Пышкайло
38:54
Джош Брук
(Егор Бориков, Даниил Липский)
40:28
Даниил Липский
43:44
Уильям Биттен
49:17
17289
(Ноэль Хофенмайер, Рафаэль Бикмуллин)
50:51
Виталий Пинчук
51:45
17289
53:55
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
59:06
Илья Усов
(Джош Брук, Даниил Липский)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит